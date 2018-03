Grande vilão da série, Negan (Jeffrey Dean Morgan) aparece no último capítulo da sexta temporada. Ele é o líder dos Salvadores e, agora, terá o grupo de Rick em suas mãos. Sua principal arma é um taco de beisebol enrolado com arame farpado que ele apelidou de Lucille. Quando o grupo de Rick tenta chegar a Hilltop para salvar a grávida Maggie, que sente fortes dores na barriga, acaba encurralado pelos homens de Negan. A emblemática cena final da sexta temporada mostra Rick, Carl, Michonne, Daryl, Glenn, Maggie, Eugene, Abraham, Sasha, Rosita e Aaron esperando Negan decidir qual deles será morto a pauladas.

Dwight

Com uma parte do rosto queimada, Dwight (Austin Amelio) é o membro dos Salvadores que ganha maior protagonismo na sexta temporada. O personagem encontra com Daryl e rouba sua motocicleta e sua besta. Ele também captura Glenn e Michonne.