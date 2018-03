Terminus

Separados desde a guerra da prisão, os sobreviventes acabam seguindo placas e mensagens que levam a um novo lugar, Terminus. Eles chegam no local no fim da quarta temporada, mas é no quinto ano que a trama mais se desenvolve ali. Terminus é conhecido como um santuário, mas passa longe disso: pertence a um grupo canibal. Depois de ficarem presos no lugar, o grupo de Rick consegue escapar devido à ajuda da corajosa Carol.