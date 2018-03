Tyresse

Forte e pacífico, Tyresse (Chad L. Coleman) liderava um pequeno grupo de sobreviventes que se encontrava na prisão. Com a chegada de Rick, acaba expulso do local junto de sua irmã, Sasha (Sonequa Martin-Green). Conseguem abrigo em Woodbury e, depois, voltam a fazer parte do grupo liderado por Rick.