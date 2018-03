Fenômeno mundial, a série ''The Walking Dead'' conquistou milhões de fãs com seu enredo repleto de mortos-vivos e sobreviventes do apocalipse zumbi. Inspirado na história em quadrinhos de Robert Kirkman, o seriado chega à oitava temporada prometendo um embate sangrento entre a comunidade liderada por Rick e os Salvadores, grupo comandado por Negan. Se você quer relembrar como a trama se desenvolveu até aqui, veja a retrospectiva abaixo.