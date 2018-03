As duas bolas fabricadas pelos japoneses da Mikasa são bastante parecidas a olho nu. Mas há diferenças fundamentais. Uma delas é a pressão interna. No caso do vôlei de praia, ao ar livre, esse índice precisa ser mais baixo, para diminuir a velocidade da da bola – afinal, não é mole para apenas dois jogadores atuarem em uma área que, no vôlei de quadra, é ocupada por seis atletas.

Quanto aos materiais, a bola do vôlei de quadra é feita de microfibra com tratamento antibactericida, para evitar a transmissão de doenças pelo contato com o material. Já a de praia é de couro sintético, com uma tecnologia que não deixa a bola absorver umidade – o jogo é praticado faça chuva ou sol. Por último, a bola de vôlei de praia tem costuras, enquanto a de quadra não tem – é matrizada.