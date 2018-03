Estreou na Superliga em 2012, porém jamais conseguiu ultrapassar as quartas de final da competição. E esse é o objetivo principal do atual pentacampeão gaúcho. Para a temporada, apostou em contratações como a central Maicon Leite, ex-São José dos Campos, e do líbero Thales Hoss, natural de São Leopoldo e que estava no Voleisul. Será dele a responsabilidade de substituir o experiente Jeffe, que trocou às quadras para cumprir funções administrativas. Além deste, outros jogadores formados nos clubes do Rio Grande do Sul irão compor a equipe. É o caso dos ponteiros Composto e Alison Bastos e do central Maurício Bezner. Dentro de quadra, a experiência do levantador Evandro Batista, que já teve passagens por clubes como a Ulbra, Minas Tênis Clube e Vôlei Futuro. Do lado de fora, a rodagem do técnico Marcelo Fronckowiak, único campeão da Superliga como treinador e jogador. O carnê para assistir os 11 jogos da primeira fase custa RS 110,00. Comprando esta modalidade, os torcedores vão concorrer a duas viagens com a equipe para um jogo fora de casa.