Criada pelo roteirista Gene Roddenberry (1921-1991), Star Trek se passa no século 23, quando a nave Enterprise e sua tripulação embarcam em uma viagem de cinco anos pelos confins da galáxia. Durante três temporadas, o público acompanhou as aventuras do capitão Kirk (William Shatner) e seus comandados na busca por novas civilizações e em batalhas contras alienígenas no espaço ou em planetas inóspitos. A produção original durou de 8 de setembro de 1966 a 9 de junho de 1969 e lançou as bases para tudo o que seria derivado do universo de Star Trek - de novas séries de TV a longas-metragens no cinema, passando por livros, quadrinhos e games.