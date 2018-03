Entrevista

Cleber Grabauska: qual o resumo desta temporada no Liverpool?



Lucas Leiva: foi uma temporada muito positiva, levando em consideração a mudança de treinador – que sempre é um fator negativo durante a temporada. Chegamos em duas finais (Liga Eurocopa, contra o Sevilla; e Copa da Inglaterra, contra o Manchester City). Infelizmente, perdemos as duas. Mesmo com a mudança (de treinador), quase conseguimos conquistar um título importante.

Luciano Périco: pretende permanecer no Liverpool? Qual é o projeto para a temporada 2016/2017?



Lucas Leiva: eu tenho mais dois anos de contrato com o Liverpool. Retorno semana que vem para iniciar a pré-temporada e, chegando lá, vou ter uma noção real do meu papel dentro do grupo. Com a mudança de treinador, é a primeira janela de transferência que o (Jürgen) Klopp participa. Então não tenho noção de como serão os planos. Infelizmente, não classificamos para nenhuma competição europeia, o que limitará o número de jogos durante a temporada. Então, talvez, teremos uma plantel com menos jogadores. Mas a minha ideia é retornar. Tomara que eu consiga permanecer mais alguns anos. Já estou há nove temporadas. Seria bacana, pelo menos, completar a décima. Seria uma marca importante para mim. Vocês conhecem o futebol e sabem que em toda a temporada podem acontecer mudanças. Quero permanecer porque é o clube que criei uma identificação muito grande desde quando saí do Grêmio. O objetivo é retornar para uma pré-temporada visando uma nova temporada com o Liverpool.

Luciano Périco: sua adaptação ao futebol europeu e, especificamente, ao futebol inglês é inquestionável. Pensando por este aspecto, talvez seja difícil deixar a Inglaterra neste momento.



Lucas Leiva: são quase 10 anos. A cidade de Liverpool já faz parte da minha vida. No início, eu sofri um pouco, mas depois eu e a minha família nos adaptamos. Mas, no futebol, a gente sabe que nada é muito garantido. O objetivo é voltar pensando em fazer uma boa pré-temporada e depois, com o decorrer, o clube vai demonstrar se terá interesse em algum jogador.

Cleber Grabauska: o Leicester foi a surpresa da última temporada do Campeonato Inglês. Na próxima temporada, se cogita uma redistribuição de renda de patrocínio. Poderemos ter um campeonato mais equilibrado na Inglaterra?



Lucas Leiva: o Leicester foi uma grande surpresa. Uma equipe muito bem montada e com três ou quatro jogadores em grande fase durante toda a competição. Esta divisão de renda já acontece há alguns anos. Mas, devido a um novo contrato com a TV, a divisão é feita por igual com todas as equipes. Isso acaba dando condição para os times menores também poderem disputar e contratar jogadores de outras ligas. Acho que o time que subiu da segunda divisão vai receber 150 milhões de libras da televisão (os três clubes ingleses que se classificaram para a primeira divisão – Burnley, Middlesbrough e Hull City – somarão às suas receitas aproximadamente 200 milhões de libras, cerca de R$ 1 bilhão. Sem contar o aumento de bilheteria e patrocínios). É um valor extremamente alto, que dá condições de os times montarem elencos competitivos. Exemplo disso é o West Ham, que contratou grandes jogadores e fez uma boa temporada.

Cleber Grabauska: podemos acreditar no time da Inglaterra na Eurocopa?



Lucas Leiva: Assisti só um jogo da Inglaterra na Eurocopa. É um time que tem um potencial muito forte. Mas, até agora, não conseguiu demonstrar o melhor futebol. Sabemos o que aconteceu nas outras competições com a Inglaterra: chegavam forte e eram eliminados muito cedo. Não foi o caso. Passaram de fase e jogam agora contra uma equipe que não é tão difícil.

Cleber Grabauska: Islândia.



Luciano Périco: que é uma surpresa.



Lucas Leiva: uma surpresa positiva, mas não é uma equipe de tradição. Acredito que a Inglaterra vai passar para as quartas de final e depois tudo pode acontecer. Caiu em um lado difícil, onde a maioria das seleções de nome ficaram. A Inglaterra inda não mostrou todo o seu potencial. Tem muito a evoluir dentro da Eurocopa. Tenho cinco companheiros de equipe lá dentro (Nathaniel Clyne, Jordan Henderson, Adam Lallana, James Milner e Daniel Sturridge) e tomara que eles consigam ir para a próxima fase.

Luciano Périco: jogador que já esteve na Seleção sempre pensa em um retorno. Tite é o novo técnico. Como você vê essa alteração?



Lucas Leiva: pode ser positivo porque quando tem a chegada de um novo treinador, abre a oportunidade para jogadores que não tiveram chance. É o meu caso. Joguei com o Dunga na sua primeira passagem. Ouvi a entrevista do Tite e, em relação a jogadores que não estavam sendo convocados, disse que todo mundo começaria do zero. Isso me dá uma nova esperança de tentar fazer parte deste grupo e sonhar com uma convocação para a Copa do Mundo. Então isso me agradou porque posso ter uma oportunidade mais adiante.

Cleber Grabauska: quem quiser ver mais o Lucas Leiva: ou nos jogos do Liverpool, ou amanhã, na Arena, para ver o jogo do Grêmio (contra o Vitória).



Lucas Leiva: amanhã vou levar a família (na Arena). Todo o ano eu tento ver um jogo, mas, em 2016, ainda não consegui ir. Meu pequeno quer entrar no gramado com o Luan de qualquer jeito. Então tentarei fazer este agrado para ele.

Luciano Périco: tem visto algo do Grêmio neste campeonato?



Lucas Leiva: tenho acompanhado alguns jogos. O Grêmio começou muito bem na competição. Agora, tem alguns desfalques importantes como o Walace, Geromel e Maicon. Mas o elenco é forte, o treinador é muito qualificado e vem fazendo um grande brasileiro. Espero que amanha consiga mais uma vitória.