Fica a 119 quilômetros de Bagdá um dos principais fronts do exército iraquiano contra o Estado Islâmico: Ramadi. É para lá que eu vou no sábado, 14 de maio.

A cidade está controlada pelas tropas do governo. Sua retomada, em dezembro, após oito meses de jugo pelos extremistas, é até agora o maior golpe contra o EI no Iraque. Há uma segurança relativa, alguns poucos civis nas ruas, carros, caminhões. Mas há confrontos diários nos arredores, e as posições no campo de batalha podem mudar a cada momento.

Ramadi está cercada. Para ir de Bagdá, só de helicóptero. As estradas estão apinhadas de minas terrestres. No caminho, há Fallujah, uma das cidades mais importantes do país, ainda sob o domínio do EI – e que nos últimos dias de maio tornou-se alvo de uma ofensiva do exército iraquiano, com apoio aéreo da coalizão liderada pelos EUA. O helicóptero em que viajamos precisa circundar Fallujah para fugir da ameaça constante de franco-atiradores.

Ao lado do general Yehya Rasoul Al-Zulbedy, chego a Ramadi em um helicóptero Mi-171E, voando baixo por 45 minutos. A manobra de voar a 300 metros de altura deixa o equipamento fora da detecção de radares, dificulta a mira de um potencial atirador do solo e tem forte efeito psicológico no inimigo – o som estridente projeta força, o que, no jargão militar, os estrategistas chamam de “poder de dissuasão”. Em cada uma das duas portas do helicóptero, mantidas abertas, os atiradores munidos de metralhadoras perscrutam possíveis inimigos no solo. A tensão é total na aproximação do campus da Universidade de Anbar. Um dos atiradores faz sinal com os dedos indicador e médio, sobre os olhos, para que o colega ao lado, com a outra metralhadora, mantenha a atenção. Na aproximação, o Mi-171E vira alvo fácil, lento como um elefante pronto para o abate.

Do alto, Ramadi, uma das maiores cidades iraquianas, onde viviam 200 mil habitantes, parece fantasma. Para que as tropas iraquianas avançassem por terra, aviões da coalizão liderada pelos EUA lançaram mais de 600 bombas. Mais de 3 mil edifícios foram destruídos, 400 rodovias e pontes foram devastadas. Não há vida aparente.

Ao aterrissarmos, sou levado para o blindado Humvee 99. Olho para a direita, e uma caminhonete preta do exército tem os vidros traseiros cravejados de disparos de fuzil. A blindagem resistiu.