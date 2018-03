Do ponto de vista pessoal, melhorou. Na época de Saddam, na mesma refinaria, Saad recebia o equivalente a US$ 2 por mês. Hoje, ganha US$ 2 mil:

– A gente sabe que o Iraque tem muito dinheiro: petróleo, plantações, os dois rios (Tigre e Eufrates). Passando essa fase do Daesh, tenho certeza: vamos ser melhores do que outros países árabes. O Iraque não tem só petróleo: tem turismo religioso, com lugares sagrados dos imãs Ali e Hussein. Se o país ficar estável, virão mais visitantes. Aí, vão pagar pela obtenção de visto, vão entrar com dinheiro, comprar.

É meio-dia, e a maior parte dos compradores já se dirigiu para casa ou se acomodou com um café ou chá no Shahbandar, onde escritores, artistas e intelectuais há muito passam as tardes baforando narguilés, discutindo política e futebol, jogando gamão. Um desses assíduos frequentadores é Hakeen Shaker, técnico que levou a seleção iraquiana a um histórico quarto lugar em 2013 na Copa do Mundo sub-20. É idolatrado por torcedores – logo fecha-se uma roda de conversa em torno de uma mesa de chá. Pergunto se ganhar do Brasil, em 7 de agosto, na Olimpíada, é um sonho.

– O Brasil é o rei do mundo no futebol, mas nossa seleção disputou vários campeonatos para se classificar para o Rio. Faremos um jogo difícil – diz, para orgulho de quem o cerca.

Em 5 de março de 2007, perto do meio-dia, esse ambiente descontraído do Shahbandar foi manchado de sangue quando um carro-bomba despedaçou a rua Mutanabbi, matando pelo menos 30 pessoas e ferindo mais de 60. Entre os mortos, estavam os três filhos do proprietário do café, Mohammad Khish Ali, 75 anos. Com o tempo, ele restaurou a antiga glória do local. Fotografias históricas de Bagdá enfeitam as paredes: a coroação do rei Faiçal I, em 1921, que aconteceu a não mais de cem metros dali, fotos em sépia do Tigre. Não só o café, mas a rua foi reconstruída em 2008, um tributo à resiliência dos bagdalis.