"A cabeça de uma mulher foi parar do outro lado da rua." A frase foi entreouvida no local acima, palco do atentado que matou, no dia 11 de maio, 66 pessoas. Bagdá registrava outros dois ataques no seu dia mais sangrento em 2016 até então

—Acabeça de uma mulher foi parar do outro lado da rua.

A frase é entreouvida na manhã de quinta-feira, 12 de maio. Um homem faz um relato mórbido a um grupo de idosos enquanto passo pela frente do salão de beleza atingido pelo caminhão-bomba 24 horas antes.

Nas ruelas bloqueadas por blocos de concreto, móveis e areia de Cidade Sadr, famílias velam seus parentes debaixo de um toldo, no meio da rua. Terroristas não poupam nem os mortos. Há risco de novos atentados, frequentes até em velórios.

– Todas as ruas estão fechadas, ou de um lado ou de outro – explica Ali, meu motorista.

No local da explosão de 11 de maio no mercado Areeba, a rotina de trabalhadores no vaivém com mercadorias e de mulheres vestindo abayas pretas com crianças à mão parece normal. É assim em uma cidade anestesiada pela violência. Menos de 24 horas depois de 66 pessoas morrerem aqui, a vida continua. A porta de lata de uma barbearia atingida pela explosão foi arrancada. Na fachada, há flores, uma bandeira do Iraque e um cartaz com os rostos dos mortos. Um homem lava o chão interno, arrastando água suja com sangue para a calçada. Há moscas.

Eram 10h quando a matança começou. Um caminhão transportando verduras tentou entrar no mercado. A polícia mandou o motorista recuar. O veículo ingressou por outra entrada. Então, o inofensivo caminhão de verduras virou uma máquina de morte. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque imediatamente e identificou o suicida como Abu Suleiman Al-Ansari.

Meu motorista teme pela segurança, tem pressa. Os iraquianos hoje estão mais desconfiados do que o habitual. Após explosões, é comum simpatizantes dos extremistas gravarem imagens da destruição e as enviarem a seus comandantes, como um presente mórbido, orgulho bestial do estrago produzido. Minha aparência ocidental, com uma câmera na mão, é indisfarçável. Uso o smartphone. Mas levanto mais suspeitas. É assim que os terroristas fazem para registrar o feito de seu banquete de morte. Na internet, as imagens viram propaganda do EI para arregimentar jovens mundo afora.