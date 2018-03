Madrugada de 11 de maio, quarta-feira. A confirmação da ida a Ramadi rouba o sono. Diante do alerta sobre os snipers, tento me tranquilizar: eles não colocariam um repórter estrangeiro em risco. O custo seria alto. Ou, na verdade, podem não estar nem aí se mais um jornalista morrer no front. Foram 174 profissionais de imprensa mortos no Iraque desde 1992, segundo o Comitê para a Proteção de Jornalistas. Reconforta-me saber que um general iraquiano irá comigo. Não arriscariam a cabeça – literalmente – de um oficial de alta patente.

Acordo às 6h. Tomo banho. Questiono-me várias vezes se estou tomando a decisão correta de ir ao front. Visto pela primeira vez o colete à prova de balas que trouxe na mala. Avalio se os pontos vitais do meu corpo podem ter ficado de fora da proteção. Parto rumo à principal base aérea iraquiana, localizada ao lado do aeroporto de Bagdá. Estamos em um jipe do exército iraquiano – um alvo potencial para terroristas. No rádio, Rihanna canta Diamonds.

Chegamos às 8h40min na sede da base, e sou levado a uma sala VIP, dos oficiais. Voltamos 30 anos no tempo – as cadeiras de madeira com dourado, a bandeira do Iraque e a águia, símbolo do exército iraquiano (e também um dos símbolos dos EUA).

– Bonita sala – elogio, tentando ser simpático.

Um militar quer que eu tire uma foto sentado ao lado da bandeira do Iraque. O general avisa:

– Partimos em 15 minutos.

Isso seria às 9h. São 9h30min e ninguém dá explicação para o atraso. O general fala poucas palavras em inglês. Seu telefone toca toda hora. São 10h. Impaciente, pergunto:

– Algum problema?

– Não, só a meteorologia. Em 30 minutos, devemos decolar – responde o general.

Às 11h20min, eles resolvem oferecer ovo frito com pão. O general e outros oficiais conversam muito à mesa. Após a refeição, adormeço na cadeira. Às 14h, o general anuncia que o helicóptero está vindo. Em 15 minutos. A essa altura, já havia despido o colete balístico – decido que voltaria a vesti-lo apenas quando o aparelho pousar. Era verdade: o helicóptero chegou. A temperatura beira os 42°C. Embarcamos correndo no Bell UH-1 Huey.

– Presente dos americanos – anuncia um oficial.

O helicóptero, do mesmo modelo utilizado no Vietnã pelos EUA, deve ficar pouco tempo pousado. Na periferia de Bagdá, está mais vulnerável a ataques. Um soldado afivela meu cinto rapidamente. O trambolho voador, lento para quem olha de fora, extremamente barulhento para quem sacoleja dentro, decola rumo a Ramadi. Voa baixo. Os artilheiros, munidos de metralhadoras, buscam possíveis alvos no solo. Do alto, Bagdá está silenciosa, quase nenhum carro. A qualquer momento, imagino, pode sair um terrorista com um RPG no ombro e mirar no helicóptero.

Com 20 minutos de voo, o piloto vira-se para o general e passa o dedo indicador de forma transversal na garganta, como se tivesse sido degolado. Percebo o sinal como “abortamos a missão”. O general confirma com a cabeça. E faz sinal com os dedos de que está difícil enxergar à frente. Para mim, o céu azul está incrivelmente claro. Descemos, e sou informado de que houve um atentado em Cidade Sadr, onde estive no dia anterior. Só consigo acesso à internet uma hora depois. No WhatsApp, 53 mensagens a minha espera. A maioria de amigos e familiares:

– Tá vivo?

– Cara, tu tá bem?

– Tudo bem aí???? Vi que teve atentado em Bagdá.

Três mensagens que poderiam resumir onde me meti.