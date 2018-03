A reputação de Cidade Sadr é de um lugar perigoso, um retângulo xiita por décadas sufocado pelos sunitas. Uma insurreição ocorrida ali em 1999 fora brutalmente repelida pela Guarda Republicana. É considerado um lugar difícil de visitar como jornalista estrangeiro – desconfiados, os combatentes da milícia de Al-Sadr observam a movimentação de estranhos na comunidade. Na última rua, mora a família Hussein, sobrenome comum no Iraque séculos antes de Saddam. Uma casa simples, de paredes de concreto coloridas e sem reboco. Na sala, sento ao chão sobre belos tapetes coloridos aprumados lado a lado. Não há móveis, apenas um televisor e um ar-condicionado. Os aparelhos não estão funcionando nesta manhã devido ao corte na energia elétrica. Hussein, 18 anos, lembra quando as bombas de George W. Bush começaram a cair, em 20 de março de 2003. Tinha cinco anos. Soldados americanos entraram na sua rua pela esquerda e encontraram a resistência dos homens do Exército Mehdi, como era chamada a milícia de Al-Sadr (hoje, eles mudaram de nome para Exército da Paz). – Os soldados entraram aqui, mas o Mehdi os tiraram – comenta. Como muitos dos vizinhos eram soldados do exército de Saddam, as famílias fugiram antes de a guerra começar. Halema Anber, 42 anos, ficou e guardou as chaves das casas vizinhas. Em caso de necessidade, podia abri-las e pegar comida, água e remédios. Armazenou água em sacos plásticos. Não bastou: – Ficamos presos dentro de nossa própria casa. Pulávamos para os pátios vizinhos pelos fundos para conseguir comida. Não chegava nem água. É perto do meio-dia quando partimos. Ao volante, Ali congela quando, em meio ao trânsito truncado de Cidade Sadr, com ruas fechadas por blocos de concreto e até um velório no meio da avenida, cabras, crianças e lixo, ele avista um caminhão-refrigerador. Um desses, carregado de tomates vindos da Síria, foi usado como bomba perto dali, em agosto de 2015. Mais de 70 pessoas morreram.

Algumas quadras adiante, Ahmad, oito anos, e Jaafar, 12, manuseiam o iPhone do pai, Sadeq Hussein. Jogam, gravam vídeos, tiram fotos. Oferecem água, esticam o prato com frutas como sobremesa, após a família servir um jantar árabe menos de 30 minutos depois de eu chegar à casa deles. Antes da entrevista, perguntam sobre o Brasil, querem saber se sou casado, se tenho filhos. – Sou solteiro, moro sozinho – respondo. Mal-estar no ar. – Por quê? – surpreende-se Sadeq. No Iraque, em geral, os filhos saem da casa dos pais, para casar, com no máximo 25 anos. Alguns nem chegam a sair. Trazem a mulher para morar com a família. E assim vão se formando casas cada vez maiores, ampliadas por novos cômodos. A luz na residência de Sadeq é cortada duas vezes durante a entrevista. Ele explica que contrata o serviço de energia elétrica limitado. Se o número de eletrodomésticos ligados ultrapassa a capacidade, a chave cai. É comum a comunidade se reunir e comprar um gerador. Sadeq veste túnica árabe. É comerciante, dono de um mercadinho em Cidade Sadr, onde vende carne, queijo e leite importados do Irã. Da Turquia, vêm frango, requeijão. Com a série de atentados, a situação está pior para os negócios. – A saída de Saddam não serviu em nada de bom. Não tem ruas limpas, não tem energia elétrica 24 horas e não tem atendimento de saúde. Na época de Saddam, havia mais segurança. Ninguém perguntava o que você fazia, onde estava. Não havia tanto lixo na rua, a vida era menos cara, andava-se seguro à noite. Não havia tantas armas nas ruas – reclama. Mas Sadeq faz uma ressalva: – Hoje, há mais liberdade. Você pode fazer o que quiser. Pode criticar o governo. Pode escolher se quer se alistar ao exército ou não. Antes, era obrigatório. Sadeq tem no centro da sala, logo acima da TV LCD, a foto do pai, Hussein (morto há dois anos). No canto entre as duas paredes, a imagem do imã Ali, um dos patriarcas do ramo xiita. Todos os anos, ele vai a Karbala ou Najaf, cidades sagradas do xiismo. No tempo de Saddam, a polícia agredia os peregrinos. Hoje, isso não acontece, garante.