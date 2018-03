Terça-feira, 10 de maio. Passo a conviver com a rotina desconfortável de acordar, afastar a cortina do quarto 714, no 7º andar do Hotel Babylon, na margem oriental do Tigre, e dar de cara com um veículo blindado iraquiano com a metralhadora apontada para a minha janela. Menos famoso do que os hotéis Al-Rashid e Palestine, onde ficavam hospedados correspondentes que cobriram as guerras do Golfo e do Iraque, o Babylon é um dos melhores de Bagdá. Zico ficou hospedado aqui enquanto treinou a seleção iraquiana de futebol, entre 2011 e 2012. De frente para o Tigre e a embaixada americana, o prédio é uma fortaleza de luxo que abriga jornalistas e encontros de políticos. Por isso, também entrou no mapa do terror do Estado Islâmico. Em maio do ano passado, um carro-bomba explodiu no estacionamento do hotel, matando seis pessoas e destruindo parte da fachada. Quinze minutos depois, outro veículo atacou o Hotel Ishtar. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do duplo ataque.

O Babylon reforçou a segurança. Para acessá-lo, deve-se transpor dois checkpoints que levam pelo menos 15 minutos. O motorista deixa capô, porta-malas e portas abertas para que um cão K-9 fareje explosivos. Depois, com um espelho, inspeciona-se a parte inferior. Ao descer do carro, o hóspede passa por raio-X. Na recepção, antes do check-in, o chefe da segurança dá seu cartão de visitas:

– Acione-me se precisar.

Subo para o quarto e estudo um pouco mais sobre meu próximo destino: Cidade Sadr.

Quando as tropas americanas desembarcaram em Bagdá, em março de 2003, ocuparam rua a rua a capital do império que Saddam Hussein sonhava erigir. Menos Cidade Sadr, aglomerado urbano horizontal que se assemelha às favelas brasileiras. O exército ou a polícia iraquiana não mandam nos seus 2,5 milhões de habitantes. A lei e a ordem são mantidas pela poderosa milícia xiita de Moqtada Al-Sadr, líder religioso que comanda o Exército Mehdi. Tão logo os americanos derrubaram o governo do ditador, os combatentes rebatizaram o local antes chamado de Cidade Saddam. Sadr é uma homenagem ao falecido pai de Moqtada, um reverenciado imã (líder religioso) assassinado por ordens do ex-presidente. O partido Baath, de orientação sunita, perseguia os xiitas – hoje, parte da guerra civil iraquiana se deve a um sentimento de vingança xiita, maioria no Iraque. Há cartazes de Sadr pai e Sadr filho por toda a favela. Há barricadas com pedras, blocos de concreto ou lixo. Para entrar, é preciso de autorização da milícia. Ou conhecer alguém que mora em Cidade Sadr, como Ali Kahdem, meu motorista em Bagdá.