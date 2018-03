Cidade Sadr, com 2,5 milhões de habitantes, é a maior favela do Iraque. De maioria xiita, é dominada pela milícia Exército Mehdi, de Moqtada al-Sadr

Aeroporto de Istambul, segunda-feira, 9 de maio. Falta menos de uma hora para a decolagem do voo TK0302 da Turkish Airlines. Espero sozinho na sala de embarque. “Quem escolhe o Iraque como destino?”, reflito, lembrando a risadinha da atendente no balcão do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, quando respondi à pergunta habitual. São 22 passageiros no Airbus A-319 da Turkish com capacidade para 140. Todos adultos. Para chegar à capital iraquiana, as aeronaves singram espaços aéreos hostis: a rota segue pela Turquia e entra no Iraque pelo território do Curdistão, evitando o caminho mais rápido – e perigoso: o sobrevoo de parte da Síria dominada pelos terroristas, cruzando acima de Mossul, uma espécie de capital do EI no Iraque. Da janela do avião, vislumbro um cenário árido, uma imensa planície cortada por rios e lagos quase secos.

O avião está a 11 mil metros de altitude. Calculo se

o arsenal do EI contaria com um lança-foguetes terra-ar capaz de nos atingir.

O Aeroporto Internacional de Bagdá, que até 2003 chamava-se Saddam Hussein, é pequeno, com poltronas estofadas em cor de rosa desbotado e freeshop de prateleiras quase vazias. Nas raras lanchonetes, não há venda de bebidas alcoólicas – o consumo é proibido nas ruas por causa da religião islâmica, mas é possível comprar cerveja, uísque e vodca em lojas sem identificação no centro de Bagdá. Sou recebido na área de desembarque do aeroporto por dois seguranças da embaixada do Brasil. São ex-militares britânicos, veteranos dos conflitos no Afeganistão e no Iraque, que hoje prestam serviço a uma empresa privada.

– Em caso de emergência no caminho, siga nossas instruções – diz um dos homens, enquanto entramos no segundo de três carros do comboio.

Eu estava sendo apresentado às regras de sobrevivência de Bagdá. Um dos homens aponta no horizonte uma fumaça esparsa. Seria um

carro-bomba?

– Provavelmente. Bagdá lhe dá as boas-vindas –

ele responde.

Os dois seguranças estão armados com fuzis, pistolas e vestem colete à prova de balas. Inicia-se uma viagem de 25 minutos e pelo menos cinco checkpoints em que policiais e militares iraquianos observam o interior dos veículos em busca de suspeitos. As barreiras que tornam Bagdá uma cidade fatiada, descontínua, são insuficientes. Esses pontos de passagem, formados por um veículo blindado e três ou quatro policiais, são os preferidos do EI para atacar. Como os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade, formam-se congestionamentos. Ao explodirem esses locais, os terroristas atingem maior número de carros. Fazem mais vítimas.