No meu retorno a Bagdá, aproveito a folga do motorista Ali no sábado, 14 de maio, para caminhar sozinho pelos arredores do hotel Babylon. Sinto uma certa liberdade, depois de uma semana. Caminho com naturalidade por algumas avenidas. Mas minha tranquilidade dura pouco. A ditadura caiu, mas o país tem resquícios autoritários impregnados na cultura estatal, militar, policial e entre a população. Um exemplo: quando passa pelos checkpoints de Bagdá, Ali baixa o vidro do carro.

– É um sinal de respeito ao militar que está ali fora, passando calor, e a gente aqui, com ar-condicionado ligado – explica.

Apesar de o sábado ser um dia útil normal no Iraque, há menos gente na rua. Com isso, o infernal barulho das buzinas diminui. Um que outro motorista insiste em fazer ruído, mesmo que não haja ninguém pela frente. Avisto um prédio com as janelas destruídas por um atentado. Aponto a câmera, permito-me demorar um pouco para buscar o melhor ângulo. Passam-se dois minutos, e um homem grita do outro lado da rua:

– Hey, man!

Afasto-me em direção ao hotel, mas ele atravessa a Avenida Karada na minha direção. Baixo a câmera, e resolvo esperar para entender o motivo da reclamação.

– Brazili sahafi (jornalista brasileiro) – digo, no pouco árabe que aprendi nesses dias.

Ele quer saber por que estou fotografando. Sem ter como explicar sem a ajuda de Ali, mostro a carteirinha de jornalista. Ele olha desconfiado, segue falando e me “libera”. Decido voltar ao hotel e esperar por Ali. Ao contar o que acontecera, meu motorista é generoso com os conterrâneos:

– As pessoas estão com medo...