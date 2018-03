• O terror

Em 2015, a área de influência do Estado Islâmico atravessa fronteiras da Síria e do Iraque, e as ações internacionais se amplificam. Em 7 de janeiro, ocorre o atentado contra o jornal satírico francês Charlie Hebdo, com 12 mortos. Em 10 de outubro, dois suicidas atacam no centro de Ancara, na Turquia: 102 mortos e mais de 400 feridos. Um avião russo com 217 passageiros e sete tripulantes cai no norte do Sinai, no Egito. Em 13 de novembro, uma série de atentados terroristas mata pelo menos 137 pessoas em Paris e Saint-Denis, na França. Paralelamente às investidas no Ocidente, o EI perde terreno no Oriente. Em dezembro, sofre seu mais duro golpe em meses: após batalha, com apoio de bombardeios da coalizão liderada pelos EUA, os iraquianos retomam a cidade de Ramadi.