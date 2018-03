Amensagem via WhatsApp chega ao smartphone da iraquiana Rafaela Al-Hamawi no final de tarde de quarta-feira, 11 de maio: “Há três atentados simultâneos em Bagdá hoje”. A garota de 26 anos, mechas vermelhas no cabelo desprotegido pelo hijab (o véu muçulmano), graduada em Literatura Inglesa, está em uma lanchonete do bairro Mansour, na margem ocidental do rio Tigre, a 30 minutos de cada um dos locais dos ataques.

O dia de terror começou em Cidade Sadr, gigantesco bairro xiita, no nordeste, com 2,5 milhões de habitantes, e enclave da milícia Exército Mehdi.

Um carro-bomba explodiu em uma feira livre:

66 mortos e 87 feridos. Depois, foi a vez de Kazimiyah: 17 mortos. E Jamea: 13 mortos. Noventa e seis mortos em um intervalo de três horas. Bagdá vive seu dia mais sangrento em 2016.

Penso imediatamente em Ali, o motorista de 34 anos que me acompanha desde que desembarquei, na segunda-feira, 9 de maio, em sua mulher, Ashjan, e na sua linda filhinha, Aya, que me receberam terça em Cidade Sadr, a poucas ruas do local do primeiro atentado. Penso em Sadeq, que tem um mercadinho próximo à feira explodida, e em seus filhos, Ahmad e Jaafar. Teriam os meninos, pela manhã, ido com a mãe comprar frutas e verduras para o jantar, como fazem todos os dias na maior favela do Iraque?

Alguns moradores de Bagdá reagem como Rafaela, anestesiados pela violência diária. Mas, em meu terceiro dia na capital iraquiana, compartilho da dúvida que une os bagdalis a cada notícia de explosão patrocinada pelo autodenominado Estado Islâmico: onde eles estão? É o que questionam pais, filhos, maridos, mulheres, a mente dominada pelos rostos dos familiares que saíram para a rua de manhã e, por acaso do destino, podem ter se tornado vítimas em uma feira livre, na entrada de uma mesquita ou no centro da cidade, na saída do trabalho, locais convertidos em matadouros. Nessas horas, as mensagens inundam os smartphones.

– Infejar!

– Inta zain?

– Ihtam bnafsak!

“Explosão!”, “Estás bem?”, “Cuidado!”. Essas três mensagens parecem resumir Bagdá, a metrópole mais perigosa do mundo segundo o ranking anual da Mercer, consultoria com sede em Londres que mede a qualidade de vida em 230 cidades. Pela estatística, o Rio, por exemplo, está em 117º lugar, e São Paulo em 121º. A capital iraquiana tem 7,5 milhões de habitantes, cinco vezes mais do que Porto Alegre. Berço das primeiras civilizações – sumérios, no sexto milênio antes de Cristo, babilônios e assírios, entre outros –, foi epicentro de uma revolução agrícola entre os rios Tigre e Eufrates que permitiu ao homem deixar de depender exclusivamente da caça. Durante grande parte dos cinco séculos da dinastia Abássida, de 762 a 1258, Bagdá viu nascer Al-Khwarizmi, o matemático inventor da álgebra, Harun al-Rashid, o califa imortalizado em contos de As Mil e uma Noites, astrônomos, poetas, médicos, músicos. Era um entreposto comercial que atraía mercadores da Ásia Central e do Atlântico, provocando inveja no restante do Oriente e no Ocidente.