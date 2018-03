Surgido nos final dos anos 1960, o grupo abarcou militantes de movimentos nacionalistas de extrema esquerda, grupos revolucionários armados, intelectuais, sindicalistas, religiosos e jovens de classe média fascinados pelo peronismo e que lutavam contra a ditadura militar. Com estrutura de partido político e hierarquia que lembra o militarismo, era dividido em atuação por áreas geográficas (chamadas de colunas), com conselho superior, secretaria de imprensa e de relações internacionais. Teve como símbolo um fuzil e uma lança de taquara (homenagem aos gaúchos primitivos que lutavam pela independência) cruzados. Abandonou temporariamente as armas em 1973, com a volta ao poder de Juan Domingo Perón, mas logo entrou em rota de colisão com o governo. No ano seguinte, mergulhou na clandestinidade. Deixou de existir no final dos anos 1980.