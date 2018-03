Francisco Paulo Sant'Ana escreveu milhares de crônicas originais, criativas e posicionadas ao longo de uma carreira de 45 anos como jornalista e comunicador. Sua primeira coluna em Zero Hora foi publicada em 17 de novembro de 1971 e aborda uma de suas grandes paixões: o Grêmio. Inquieto, provocador e sintonizado com o público, ele transita com naturalidade por diversas áreas da cultura e da comunicação — do rádio à televisão, da música à poesia, da conversa de bar à leitura filosófica —, mas é na crônica do cotidiano que se pode observar o melhor desse gênio multitalentoso. ZH oferece aos leitores, neste espaço, a cronologia da carreira, um vídeo com histórias contadas por amigos e uma criteriosa seleção de crônicas do acervo imortal de Paulo Sant'Ana sobre alguns dos temas de sua predileção.