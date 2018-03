Brincadeiras à parte, é tudo verdade. Até 2050, a mortalidade infantil deve cair substancialmente, e quase um quarto da humanidade terá mais de 60 anos, informou a Organização das Nações Unidas (ONU) na semana passada. Isso não quer dizer que não adoeceremos.

A humanidade longeva conhece cada vez melhor males degenerativos como demência, artrose, osteoporose e câncer. Mesmo em um cenário de avanços, há lugares onde doenças como a tuberculose persistem feito um fantasma mais velho do que a descoberta dos antibióticos. A ONU conclamou 33 países a extinguirem a doença, que mata 30 pessoas por dia no mundo. A saúde enquanto direito é apenas um sonho em grande parte do globo. Estima-se que 40% dos nascimentos em 2050 se darão na África Subsaariana, a região mais pobre de um continente acossado por vírus como o ebola e o HIV.

Temos de olhar a saúde além do remédio. Dos 10 bilhões de terráqueos de 2050, 7 bilhões viverão em cidades, onde o ar poluído, o sedentarismo, a má alimentação e o estresse podem contribuir para a incidência de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes.

– Quatro grandes fatores interferem na qualidade de saúde: o estilo de vida, a carga biológica, os fatores ambientais e o acesso a serviços de saúde. Estilo de vida tem um impacto de 53% nessa conta – afirma Mauro Félix, coordenador da graduação em Fisioterapia da Unisinos.

As ciências são eternamente jovens. Nas próximas páginas, dão as caras crianças-prodígio como a nanomedicina e a terapia gênica, que prometem tratamentos revolucionários nas décadas vindouras. Há estimativas otimistas que dizem que os bebês de hoje chegarão à vida adulta em um mundo onde o câncer será uma doença manejável como a hipertensão.

Será fundamental levar os avanços em saúde aos confins do mundo redondo que habitamos, pois, como as edições de Rumo sobre alimentação e mobilidade urbana indicaram, temos sido mais eficientes em inovar do que em distribuir as inovações que a humanidade produz. Cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil organizada deverão fazer sua parte, também, no estímulo a modos de vida sadios, para que os cenários que se concretizem até 2050 sejam os melhores para todos. Quem viver verá.

EM TERMOS

privacidade relacional

Quando um paciente tiver acesso fácil ao seu genoma, será preciso discutir, do ponto de vista ético, a privacidade de parentes com quem ele pode compartilhar traços genéticos.

edição gênica

Técnica para alterar gênes específicos de um indivíduo, podendo corrigir predisposição a doenças ou mesmo curá-las. É promissora, também, contra câncer.

doenças negligenciadas

São doenças infecciosas ou parasitárias endêmicas de populações de baixa renda, como leishmaniose e doença de chagas, que atraem pouco investimento da indústria farmacêutica.