no fim das contas, um equívoco matemático:

Habitamos um mundo em franco desenvolvimento tecnocientífico que, paradoxalmente, vive o medo constante do aniquilamento. O planeta que suportará 3 bilhões de seres humanos a mais em 2050 é redondo, mas cheio de cantos.

– Uma vez perguntei a um professor: a humanidade evoluiu? Ele disse: se alinhar os grandes momentos históricos da humanidade, você vai dizer que evoluiu bastante. Mas os problemas centrais que a humanidade enfrenta há séculos, fome e miséria, não foram resolvidos, e ainda foram criados novos – pondera Silvia Ferabolli, doutora em Política Internacional pela Universidade de Londres. – A pergunta é “qual humanidade?”. Representada pelo homem branco europeu ou pela mulher negra africana muçulmana? – questiona Silvia, professora do UniRitter e da Unisinos.

Adotada em setembro por todos os países-membros da ONU, a Agenda 2030 estabeleceu 17 prioridades a serem buscadas nos próximos 15 anos. Erradicar a pobreza e a fome, promover igualdade de gênero e estimular consumo responsável estão entre os objetivos (veja todos abaixo). Resta torcer para que o acordo seja respeitado – o histórico recente não é animador, com a guerra sendo travada na Síria apesar de tentativas de mediação pela organização.

As edições anteriores de Rumo anteciparam, com base em relatórios de agências da ONU, tempos de escassez de água, de comida, de saúde e de mobilidade. Cada vez mais longeva, a população mundial envelhece na cidade – este modelo de ocupação que reproduz, ao redor do mundo, a certeza concreta de que há pouco centro para tanta periferia.

O planeta se apresenta como um espetáculo que uns curtem do conforto espaçoso da pista VIP, enquanto a maioria se amontoa na lama. A economia é global, mas os conflitos são locais, fragilizam e afligem populações que só conhecemos na tragédia. Quando buscam refúgio à nossa porta, nem sempre somos acolhedores.

– Há xenofobia e ódio no mundo inteiro – reconhece

André Olivier, coordenador do curso de Direito da Unisinos. – Mas, ao mesmo tempo, nunca houve tantos Direitos Humanos. Mesmo quem critica a discussão sobre esses direitos exerce seu direito humano à livre expressão – pondera.

Primeira mulher a comandar o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da ONU, a neo-zelandesa Helen Clark afirmou que urbanização, pressão populacional sobre os recursos naturais, mudança climática e ascensão geopolítica do Sul (com ondas de democratização, emergência de potências econômicas e cooperação entre países do hemisfério) definirão o mundo de 2050. Nesta última edição de Rumo em 2015, reunimos diferentes visões sobre que mundo será esse, que potências ditarão seus caminhos, que forças nos salvarão de nós mesmos.

Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável

Os 193 Estados-membros da ONU assinaram o documento Transformando Nosso Mundo, comprometendo-se com:

1 :: erradicação da pobreza

2 :: erradicação da fome

3 :: saúde de qualidade

4 :: educação de qualidade

5 :: igualdade de gênero

6 :: água limpa e saneamento

7 :: energias renováveis

8 :: empregos dignos e crescimento econômico

9 :: inovação e infraestrutura

10 :: redução das desigualdades

11 :: cidades e

comunidades sustentáveis

12 :: consumo responsável

13 :: combate às

mudanças climáticas

14 :: vida debaixo da água

15 :: vida sobre a terra

16 :: paz e justiça

17 :: parcerias pelas metas