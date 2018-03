compartilhar a cidade

As tecnologias de comunicação e informação têm dado pistas de como poderão ajudar a moldar o amanhã. Em 2020, 90% das pessoas utilizarão smartphones. É o que o coordenador do bacharelado em Design da Unisinos, Fabricio Tarouco, chama de “smartphonização da sociedade”.

– Cada vez mais há aplicativos que nos permitem experienciar a cidade. Os aplicativos vêm transformando o funcionamento do trânsito e as questões de mobilidade. Primeiro, parei de me perder, tenho facilidade de chegar aonde eu quero. E tenho uma série de serviços, como os aplicativos para táxi, aplicativos que fazem cálculo inteligente que nos levam para rotas alternativas, minimizando o problema do engarrafamento – pontua.

Exemplos da chamada mobilidade sob demanda, aplicativos como o conhecido EasyTaxi, o controverso Uber (que “transforma” pessoas físicas em taxistas) e o incipiente UberPool (que conecta motoristas com carros vazios e caroneiros com rotas semelhantes) são o software da nova cidade, otimizada e inteligente. A infraestrutura, de implantação mais lenta e difícil atualização, é o hardware. As cidades do futuro terão de dar espaço, ainda que regrado, a essas opções, que podem garantir resiliência ao sistema de mobilidade e ajudar a urbe a cumprir sua vocação de incentivar novos comportamentos e otimizar o uso de veículos. Relegar essas opções à marginalidade pode ter efeito inverso, com soluções diversas competindo entre si.