No fim do século 19, ainda não se imaginava como os carros tornariam as cidades esparsas: a ilustração What We Are Coming To , publicada pelo cartunista Grant Hamilton na revista americana Judge em fevereiro de 1895 (imagem acima), idealiza cidades apinhadas de arranha-céus, em que a mobilidade se restringe a um trilho de trem que envolve a massa densa de concreto. Na rua, bonde e carroça.