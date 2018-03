Temos descoberto que não fomos tão bons em cuidar do planeta como somos em desenvolver tecnologia.

Ainda que o amanhã assuma contornos de ficção científica, olhar adiante é necessário para que encontremos um rumo que não nos conduza à extinção, à paralisação, ao embrutecimento das relações, a mais guerra.

– É fácil prever a consequência dos nossos próprios atos, mas muito difícil enxergar o futuro de nossa sociedade ou espécie – afirma o futurista sueco Anders Sandberg, do Instituto do Futuro da Humanidade, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. – No entanto, precisamos fazer isso se quisermos sobreviver e prosperar – sentencia.

Fazer prospecções do futuro é uma atividade transdisciplinar por natureza: pressupõe pensar como diferentes fatores interagem e envolve da filosofia à astrofísica.

– Quando chegamos aos seres humanos, as coisas ficam complicadas. Os economistas tentam muito, mas sociólogos raramente fazem previsões. A demografia tem um bom histórico, e a climatologia tenta modelar a interação entre sociedade e ambiente – exemplifica Sandberg.

Ao olhar adiante para o futuro do planeta Terra, lidamos com tantos fatores – físicos, humanos –

que nem mesmo a mais avançada inteligência artificial (AI) é capaz de antever com precisão a duração dos recursos naturais mais raros.

– Há sistemas complexos que não se consegue modelar por meio de um algoritmo. A AI pode ajudar, mas dificilmente vai apontar com certeza – explica o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PIPCA) da Unisinos, Cristiano André Costa.

A certeza do futuro, no entanto, é menos importante do que os insights que se obtêm sobre o presente.

– A ciência não faz previsões, aponta tendências.

O objetivo das prospecções é ser realista: se você antecipa que o desastre vai ocorrer se seguir nesse rumo, é aconselhável mudar – explica Luiz Alberto Oliveira, curador do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

juntos para construir caminhos

Enxergar mais à frente, apontar direções, melhorar o amanhã. É com olhar transdisciplinar e propositivo que o projeto Rumo, uma vez por mês, lançará luz sobre o futuro – ou os futuros possíveis – de temas com os quais a humanidade terá, necessariamente, de lidar em qualquer tempo: água, mobilidade, doenças, relações sociais e geopolítica.

Neste primeiro especial, o assunto é comida. A alimentação envolve aspectos objetivos, como a necessidade de se erradicar a fome e permitir a nutrição sustentável da humanidade que não para de crescer. Mas o futuro da comida suscita, também, questões subjetivas, como nossa relação com o alimento e a possibilidade de mudarmos hábitos alimentares para nos adaptarmos a um mundo em que não haverá como produzir carne para todos nos moldes atuais. Nas próximas páginas, especialistas colocam o futuro dos alimentos na mesa. Boa refeição.

EM TERMOS

protopia

Termo cunhado pelo futurista Kevin Kelly, segundo o qual o amanhã é sempre melhor do que o hoje.

localismo

Tendência de consumo de alimentos produzidos regionalmente, reduzindo impacto ambiental.

fair trade

Movimento que prega o pagamento justo de grandes compradores a pequenos produtores.