Na literatura, na música e no imaginário popular, amor é doença do coração que mata por excesso de vontade do outro. No mundo real, o que mata é ódio, discriminação e intolerância. Enquanto o futuro se anuncia com tendências tão diversas quanto sexo com robôs e famílias poliamorosas, um brasileiro sofre violência por hora por ser homossexual. Uma em cada cinco brasileiras já foi vítima de violência doméstica. Pensar o futuro do amor é pensar o futuro da civilização.

– Estamos em um momento de afirmar a tolerância como princípio. É o principal desafio, especialmente de quem trabalha com a Justiça: não deixar crescer as áreas de intolerância – aponta a juíza e escritora Andréa Pachá.

Por vezes, a Justiça e a lei institucionalizam a discriminação e a violência. Chegamos a 2015, e homossexualidade ainda é crime em mais de 60 países. Mulheres iemenitas precisam de autorização do marido para sair de casa; sauditas e marroquinas são responsabilizadas pelo próprio estupro.

A legislação, sozinha, não constrói respeito e cidadania. É preciso educar para a diferença. No Brasil que em 2006 sancionou a Lei Maria da Penha e em 2013 autorizou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, crimes de ódio contra mulheres e homossexuais não parecem sensibilizar os setores mais conservadores da sociedade. Tacham de privilégio a concessão de direitos fundamentais a minorias.

– Além das amarras legais, temos de superar as amarras sociais – sintetiza o psicólogo Angelo Brandelli Costa, pesquisador da UFRGS e do Hospital de Clínicas, e por duas vezes consultor da ONU nas áreas LGBT e saúde.

A internet tem tornado cristalino o preconceito, facilitado pelo anonimato. A ONG SaferNet Brasil divulgou, no fim do ano passado, o aumento de 300% a 600% entre 2013 e 2014 no registro de crimes de ódio na rede, em sua maioria ligados à apologia à violência e à discriminação. Não é possível que se confunda liberdade de expressão com liberdade para agredir o próximo.

– O primeiro passo é que o discurso do ódio já é visto como negativo. Na Idade Média, fazia parte de ser uma pessoa. Hoje em dia já vemos que não é proveitoso para ninguém. Quem odeia é o primeiro a sofrer – afirma Clóvis Vitor Gedrat, professor de Filosofia da Unisinos.

Amemos mais uns aos outros, como amamos a nós mesmos.

EM TERMOS

poliamor

Movimento de pessoas que mantêm relações poligâmicas consensuais, hétero, homo ou bissexuais.

lovebots

Robôs do amor, capazes de emocionar-se e de seduzir, são aposta ousada de caras-metades do futuro.

família do futuro

Novas técnicas de reprodução, pais homossexuais, migração e pluriculturalismo devem ampliar o que se entende por “família”.