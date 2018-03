a Terra do espaço e se espantar com a vastidão do azul, não significará que estaremos salvos.

A água cria, mas também destrói. No mundo em que

748 milhões de pessoas – 10% da humanidade – não têm acesso seguro a água potável, mudanças climáticas devem tornar mais frequentes desastres naturais e podem elevar o nível dos oceanos a patamares diluvianos. Planejadores buscam formas de tornar as cidades mais resilientes a secas e enchentes, ao mesmo tempo em que reaprendem a lidar com os recursos hídricos.

Líderes de 196 países participarão, em dezembro, da Conferência do Clima, em Paris. A meta é firmar um acordo que encaminhe a humanidade para chegar a 2100 com a temperatura média do planeta dois graus Celsius acima dos registros pré-industriais, entre os séculos 18 e 19. Atualmente, rumamos para um aumento de cinco graus.

– No Brasil, vamos sentir os impactos da mudança do clima pela água, seja pelo excesso, seja pela falta – afirma a urbanista Marussia Whately, ambientalista e uma das lideranças do Aliança pela Água, coalizão de 30 ONGs, que busca apresentar propostas e cobrar soluções para a crise hídrica em São Paulo.

Navegando para 2050, encalhamos no presente. O Brasil tem 12% da água doce do mundo, mas tem de aprender a gerir seu uso.

– Nossa chuva anual é o dobro do que chove na Europa. Seria deboche dizer que falta água. O que temos é desperdício de qualidade e de quantidade – afirma o diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, André Luiz Lopes da Silveira.

O bom de momentos como o que enfrenta São Paulo, dizem os pesquisadores, são as lições de uso racional que se é obrigado a tirar. Marussia acredita que a saída para a crise hídrica passa, obrigatoriamente, pela construção de uma nova cultura de uso da água, que desperdice menos e cuide e reaproveite mais.

– Na história da humanidade, a forma como civilizações lidaram com a água foi determinante para seu sucesso ou fracasso. Há autores que falam do século 20 como o século dourado da água, construímos grandes barragens e hidrelétricas, começamos a captar água de lencóis superprofundos etc. O século 21 aponta para a escassez. O desafio vai ser usar bem, com menos disponível. Alguns lugares estão fazendo isso de forma exemplar e inspiradora – afirma a urbanista.

Esta quinta edição de Rumo explora velhos problemas e novas soluções para a água. Aprenderemos, com águas passadas,

a lidar com águas futuras.

EM TERMOS

estresse hídrico

Situação em que a recarga dos reservatórios não dá conta da demanda por água. Deve atingir metade da humanidade até 2050.

dessalinização

Países como Israel e Arábia Saudita já têm métodos para tornar potável a água salgada – 97,5% da água na Terra.

água de reúso

As antigas cisternas em que se colhia água da chuva estão voltando. Deixaremos de lavar calçada e dar descarga com água potável.