Imagine ser um adolescente e não ter acesso à internet e às redes sociais. Imaginou? Bem-vindo à vida de guris e gurias que moram em zonas rurais onde o sinal é precário ou inexistente. Lá, os namoros são à moda antiga, polêmicas de Facebook não repercutem, pesquisas para a escola demandam gincanas de aproveitamento do tempo, conversas via WhatsApp ficam restritas ao recreio. E há quem não reclame. Pelo contrário.

Nesse mesmo período, adolescentes moradores de centros urbanos atualizavam suas timelines e, a cada pouco, esbarravam em um novo hit, uma nova webcelebridade, uma nova polêmica de rede social. As meninas do Colégio Anchieta, em Porto Alegre, viralizaram a manifestação por igualdade entre os gêneros ("vai ter shortinho, sim!"). Leonardo DiCaprio multiplicou-se em memes na expectativa pelo Oscar de melhor ator que acabaria conquistando. A Polícia Federal avaliou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria ser investigado pelo "possível envolvimento em práticas criminosas". Work, o sensual clipe da popstar Rihanna com o rapper canadense Drake, incendiou a internet com imagens provocantes, tornando-se um dos assuntos mais comentados (trending topic no Twitter) entre os adolescentes na última semana de fevereiro.

De acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2013, uma em cada duas residências brasileiras não conta com acesso à rede. A de Ângelo é uma dessas. O guri não vive com o celular por perto. A instantaneidade das mensagens que vão e vêm via aplicativos não faz parte de sua rotina. Ele não está acessível 24 horas por dia. O intervalo em que fica offline seria insuportável para muitos de sua idade:

Ângelo mora sobre um morro, na área rural, com uma invejável vista para a barragem do Desvio Blauth, a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade de 60 mil habitantes. Entre os vales e cerros que se alternam no campo de visão do adolescente, estão duas grandes antenas, mas, para conseguir um risquinho no celular, Ângelo tem de atravessar a lavoura da família. Mesmo lá, na roça, a conexão logo se perde, a conversa com amigos fica pela metade, o documento que precisava para estudar não chega a completar o download.

Por uma questão geográfica, Ângelo é exceção em um mundo online: entre as crianças e adolescentes usuários da internet no sul do país, ele está na parcela dos 10% que não a acessam diariamente, conforme a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2014, realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br).

Com o celular em mãos, Ângelo Eduardo Ghellar Tonon segue a trilha já marcada em meio ao plantio de orgânicos. O mato vigora por ali, e é preciso desviar de frutos e verduras que se escondem no mar de verde. O destino está mais adiante: o ponto mais alto da propriedade de dois hectares localizada na zona rural de Farroupilha, na serra gaúcha. Na área descampada, a 100 metros de casa, Ângelo fará mais uma tentativa. Em vão.

Nada disso chegou aos personagens que ZH visitou no interior de quatro municípios do Estado, entre 22 e 26 de fevereiro. Eles moram em regiões afastadas da cidade, onde a internet não pega.

– Nem com reza brava – garante Bruno Ernst, 16 anos, morador da Linha Paredão, em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo.

– Nem com antena amarrada em uma taquara sobre o telhado de casa – diz Ângelo.

Neste planeta tão conectado, 78% das moradias rurais ainda não têm internet – em 29% dos casos, por falta de disponibilidade de serviço na área, seja por banda larga móvel, fixa, via rádio, cabo, satélite ou acesso discado. Muitas vezes, nem o telefone fixo funciona.

– Aqui é o isolamento – define o agricultor Leonel Pappen, 37 anos, pai de Ejosiane Strohm, a Josi.

Josi, 17 anos, vive com a família em um dos pontos mais isolados da Linha Almeida, no topo de Sinimbu. Ela não tem como mandar mensagem para o namorado quando sente saudade. Não pode ligar para ele contando como foi o dia. As fotos do casal não vão para o Facebook. E os emoticons do Whastapp não expressam os sentimentos dela. Para conversar com o namorado, faz curtos telefonemas antes ou depois da aula, quando tem sinal.

– Ele mora em outra localidade, ainda mais para frente daqui. Aí quase só conversamos quando ele vem de moto aqui em casa, no fim de semana – resume a adolescente.

Em geral, os personagens desta reportagem entram nas redes sociais e aplicativos de conversa somente quando se conectam pelo wi-fi do colégio, nos 15 minutos reservados para o recreio. Ainda que tenham a sorte de o ônibus escolar chegar um pouco antes da aula e se atrasar na saída, eles estão no grupo que soma 7% das crianças e adolescentes brasileiros (entre 9 e 17 anos) que, em um dia de semana, passam apenas alguns minutos na internet. Se é que passam.

Resta a eles um extenso dia desconectado, período em que Ângelo, por exemplo, divide-se entre várias atividades. Mora com a mãe, Rejane, e com Ana, uma amiga da família. Os três vivem da venda de feijão, milho, hortaliças e frutas em feiras em Farroupilha e Porto Alegre. Ele ajuda no plantio e cuidado dos vegetais – mas no sítio, que leva o nome Frutto del Paradiso, sua tarefa mesmo é a de tratar os animais. São cinco ovelhas, 14 coelhos e 11 cães da raça labrador que se aproximam do adolescente não só por comida, mas também para ganhar carinho.

Quando está entre os bichos, Ângelo até se esquece de que existe a internet. Só que é estudioso e, sobretudo, curioso. Gosta de se aprofundar nos assuntos passados pelos professores do 3º ano do Ensino Médio integrado ao curso técnico em Informática do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Aí, o jeito é sair de casa mais cedo para tirar todas as dúvidas e questões que guarda na cabeça – ou anota em papéis.

– Por não ter internet, a gente se vira. Não sou muito de ficar compartilhando e curtindo coisas no Facebook. Acho perda de tempo. O pior é não poder fazer as pesquisas na hora que quero, ter que segurar um assunto até o outro dia, quando vou poder pesquisar com a internet do colégio – afirma o garoto.

Pelo esforço durante o Ensino Fundamental, destacou-se entre os colegas e ganhou uma bolsa em um curso de computação. Agora, no IFRS, professores aconselharam a mãe a matriculá-lo em um curso de inglês – ele teria potencial para fazer um intercâmbio acadêmico mais tarde, quando pretende conquistar uma vaga na faculdade de Computação da UFRGS. Sugestão acatada, com ajuda financeira dos avós. Ângelo deixa claro que não ter internet em casa nunca foi desculpa. Se preciso, informa-se em revistas e livros. E assim faz seus inventos. O último deles é uma lâmpada que usa para alimentar as ovelhas à noite. Ela se acende por meio de um interruptor e consome a energia de uma bateria de celular. A mãe se espanta.

– Sempre digo para ele: só não bota fogo na casa! – conta Rejane, entre o riso e o orgulho.

Quem sabe um dia suas engenhocas lhe garantam acesso à internet sem sair do lar. Por enquanto, resolve a falta de conexão com o que lhe sobra de organização:

– Quando tem um trabalho, tenho de fazer toda uma programação. Preciso ir um dia mais cedo ao colégio para baixar e salvar no meu notebook o material que vou usar. Trago tudo para casa, junto com livros. Aí, aqui, me dedico, estudo, leio e escrevo. Quando é dia de entrega, pego o ônibus mais cedo de novo. Só para enviar o trabalho por e-mail.