Com a Fundação Iberê Camargo e a Bienal do Mercosul em crise, as exposições de artistas locais reafirmaram a força da arte visual gaúcha e projetos como a Noite dos Museus apontaram novos caminhos a serem percorridos. Confira um resumo do ano na área.

O lançamento do livro A modernidade impressa: Artistas ilustradores da Livraria do Globo – Porto Alegre, acompanhado por exposição homônima no Margs, resgatou a riqueza de um período inovador na arte do Rio Grande do Sul, entre os anos 1920 e 50. Resultado de 15 anos de pesquisa da historiadora Paula Ramos, a obra conta a história da Livraria e Editora Globo a partir das belas ilustrações de livros e revistas assinadas por artistas como João Fahrion, Sotero Cosme, Nelson Faedrich e Edgar Koetz. Com quase 700 páginas, a publicação virou referência no tema e foi reconhecida como livro do ano no Açorianos de Literatura. Já no Açorianos de Artes Plásticas, foi escolhido como destaque em textos, catálogos e livros publicados. A exposição, por sua vez, rendeu o prêmio de destaque em curadoria para Paula Ramos. Em cartaz entre 25 de junho e 21 de agosto, a mostra recebeu um total de 19 mil visitantes.

da gravura à videoarte – que não eram expostos há mais de 20 anos. Gisela ganhou uma mostra com a curadoria da filha, Luisa Kiefer, e de Eduardo Veras, com obras que podem ser vistas até 31 de março no Instituto Ling.

Donas de trabalhos delicados, três artistas que morreram em 2015 tiveram sua obra revisitada. Cláudia Barbisan, que transitou entre o rock, a pintura e a ilustração, foi homenageada com a mostra F E S T I V A F E T I V A, que ocupou os dois andares da Galeria Mamute, de abril a setembro. Destaques da chamada geração 80, Maria Lúcia Cattani e Gisela Waetge também foram lembradas. Na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Gestos e repetições trouxe a precisão gráfica de Maria Lúcia, que ensinou gravura no Instituto de Artes da UFRGS, com trabalhos –

recebeu a homenagem Rememórias, no Margs. Zoravia Bettiol marcou seus 60 anos de produção com a exposição Pressão/libertação – O eterno confronto, em seu ateliê na zona sul da Capital. Já Marília Fayh foi objeto da mostra Esculturas e gravuras, no Margs, que ganhou um livro de mesmo nome, marcando seus 30 anos de atividade.

As bienais são sempre políticas, mas a 32ª Bienal de São Paulo alcançou outro patamar. Um dia antes da abertura oficial, a exposição foi notícia por conta de um protesto de artistas vestidos de preto e portando faixas com a inscrição “Fora Temer”. Não faltou engajamento político à mostra em si, que convidava a uma ecológica reflexão sobre a relação do homem com o planeta a partir do tema Incerteza Viva. Também foi política a opção do curador Jochen Volz por tornar a participação feminina maioritária – 47 nomes da lista de 81 artistas e coletivos de

OCUPAÇÃO NOTURNA

Foram cenas emocionantes: de repente, a mesma Porto Alegre intimidada pela violência lotava a Praça da Alfândega na noite de 21 de maio, com filas transbordando do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e do Memorial do Rio Grande do Sul. E o motivo era a cultura.

O mesmo ocorria perto da Fundação Iberê Camargo, do MAC-RS, do Museu da UFRGS, do Museu Joaquim Felizardo, da Pinacoteca Ruben Berta e do Planetário. Deu muito certo a primeira edição porto-alegrense da Noite dos Museus, inspirada no evento Lange Nacht Der Museen (“A longa noite dos museus”), já tradicional em Berlim, Alemanha. Milhares de pessoas circularam por oito instituições culturais que mantiveram as portas abertas das 19h à meia-noite e até mesmo superaram a previsão de público. Dentro dos prédios, 30 atrações se revezavam oferecendo música ao vivo como trilha sonora para as exposições. Ao final, restou a lição da experiência bem-sucedida de levar multidões para museus. Os organizadores planejam nova edição em 2017.