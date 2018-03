O templo do futebol brasileiro vai receber as principais partidas do torneio olímpico e também será palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos. As obras de adequação do Maracanã, realizadas para receber a Copa das Confederações (2013) e a Copa do Mundo (2014), deixaram o estádio pronto para os Jogos Olímpicos e atendem aos padrões internacionais. Não serão realizadas novas intervenções no estádio e não haverá realização de evento-teste no Maracanã.