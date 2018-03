A poluição da água de um dos principais cartões-postais do Rio deixou de ser a única preocupação. Com o corte do orçamento para os Jogos, o Comitê Rio 2016 desistiu de erguer uma arquibancada flutuante provisória na Lagoa Rodrigo de Freitas. Assim, a capacidade para o público caiu de 14 mil para 6.900 mil lugares. A reforma do Estádio de Remo da Lagoa foi retomada em fevereiro. Em grave crise financeira, o governo fluminense garante que as intervenções serão concluídas em maio.