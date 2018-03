A contagem regressiva para os Jogos do Rio atingiu um grande marco em 27 de abril de 2016: faltam 100 dias para o maior evento esportivo do planeta. As obras nos principais polos esportivos da cidade estão quase prontas, mas ainda há muito trabalho pela frente até 5 de agosto, data da cerimônia de abertura, no Maracanã. Nos próximos três meses, o Comitê Organizador terá de acelerar a instalação das arquibancadas temporárias e de outras estruturas provisórias que compõem o imenso "circo" da Olimpíada. Conheça as instalações que serão usadas por mais de 10 mil atletas e veja as opções de transporte público nas regiões onde serão travadas as disputas por medalhas.