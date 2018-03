Despertou-se na madrugada de 2 de maio de 2014 sabendo exatamente do que se tratavam os sintomas. Com a respiração calma, Sergio Carlini, então com 50 anos, deixou a cama, deslocando-se sem pressa até a cozinha. Foi breve quando telefonou para o celular da ex-mulher, que dormia em outro quarto, no andar de cima:

– Desce que chegou a hora.

Trocou o pijama por uma roupa leve que a mãe de suas três filhas trouxera. Tomou um copo de refrigerante, achou que pudesse se sentir melhor. Sentou-se no sofá da sala. E, acostumado a estar sempre no comando, discou ele mesmo o 192. Após a triagem da telefonista, respondeu a perguntas do médico regulador, que manteve o paciente na linha até que o socorro chegasse.

– Sinto muita dor no peito e dormência no braço esquerdo – foi o que disse o consultor de empresas.

Bastou para identificar a gravidade do problema. Em minutos, uma ambulância básica do Samu já percorria as ruelas do bairro Campo Novo, na zona sul de Porto Alegre. A unidade avançada do serviço de urgência também estava a caminho. A orientação de Sergio aos socorristas é que tentassem não fazer muito barulho e que não subissem o lance de escada até a sua casa. Não queria que acordassem sua caçula, de 12 anos. Não queria que ela tivesse as mesmas recordações que ele tem do pai.

Quando viu as luzes vermelhas se refletirem nas paredes de casa, levantou-se do sofá. Abriu a porta principal e percorreu cada um dos degraus até chegar à rua. Com ajuda dos socorristas, entrou na ambulância. Deitou na maca. Sentiu uma fisgada aguda no coração – que lhe deu tanta dor, mas tanta dor, que chegou a nem senti-la. O infarto que estava tendo o havia levado até a fuça da morte. Seu coração parou.

Havia acontecido o que antecipara. Na infância, presenciou vários ataques cardíacos do pai – que veio a morrer por conta do 11º deles, aos 34 anos, sozinho, em um quarto de hotel. Então, sabia bem do que se tratava o mal-estar que vinha sentindo nas últimas semanas, mas preferiu não procurar ajuda médica – tem pavor de hospital e de tudo que possa lembrá-lo. Em vez disso, viajou a

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para visitar amigos e familiares. Desafiou o destino e esperou acontecer. Só não imaginava que, duas semanas depois, o infarto quase o matasse na porta de casa.