Naqueles segundos em que acompanhou uma moto e uma ambulância do Samu pararem na frente de sua casa, no centro de Tramandaí, e viu quatro socorristas com pressa percorrerem o gramado do quintal, atravessando a sala e o corredor em direção ao quarto das crianças, uma vida de sonhos e planos assaltou a memória de Ana Maria Tarasconi Pereira, 30 anos.

Só que as cenas pareciam as de um filme antigo, armazenado em uma fita velha, em preto e branco, que talvez não estivesse mais em condições de rodar até o fim. A sensação era de que tudo estava se acabando ali. Tentava afastar o pensamento sobre o pior, mas era difícil elaborar qualquer pingo de esperança. Aquela vida se esfarelava.

Arthur, seu primeiro filho, havia chegado cinco dias antes, saudável que só ele. Veio ao mundo chorando com toda a força que reunia em seus 3,5 quilos. Tinha cabelo loiro e comprido, arrepiado o suficiente para um natural penteado moicano.

A mãe não escondia o orgulho:

– É um bebê de capa de revista.

Deixaram o hospital dois dias após a cesárea. Em casa, Ana Maria e o marido, o empresário Kelson Pereira, 33 anos, estavam completos. Eric, cinco anos, filho do primeiro casamento de Kelson, havia ganhado um pequeno cúmplice para as bagunças. Viveram as 72 horas horas seguintes como se a criança estivesse desde sempre ali. Arthur dormia bem, chorava pouco, mamava a cada duas horas. Elogiavam a tranquilidade do filho. Não dava qualquer trabalho. Tudo parecia seguir perfeitamente em ordem. Só se notaram aflitos no fim da manhã do último 2 de março.

Era dia de vacinas, e a família havia regressado para casa pouco antes do almoço. O pai ainda estava a largar as bolsas e pertences do recém-nascido sobre o sofá da sala, quando a mãe, ali também, pediu atenção. Ela se preparava para amamentar o filho, e tentava acordá-lo. A criança não respondeu. O pai deu uma sacudida no bebê. E nada. Ficou dividido entre o conforto do “está dormindo” e o desespero do “parece que tem algo errado”. Balançou mais um pouco, e a boquinha se abriu, deixando à mostra a língua, com aspecto rijo, virada para cima.

Kelson levou então a criança para o quarto, deitando-a sobre a cama de Eric. Ana Maria não o seguiu. Não podia mais ver aquilo – tentou se tranquilizar e buscar ajuda.

No quarto, Kelson erguia o braço de Arthur, e o braço caía. Beliscava a perna. Beliscava mais forte. Forte mesmo. E nada. A barriga parecia não fazer movimentos de respiração. Parecia não ter mais sinais. Era como se estivesse diante de um boneco, sem vida.

Ana Maria havia mal desligado o telefone, após descrever a situação para o serviço de regulação do Samu, quando moto e ambulância encostaram no pátio. Já não se recorda se chorava, se tentava se manter firme, o que fazia. O que lembra é que seguiu atrás da equipe até o quarto de Arthur, posicionando-se com o pai, atrás do médico, dos enfermeiros e do condutor. O bebê estava ainda mais pálido.