Michelle foi conduzida até a ambulância em uma maca. Seguiria para a avaliação de um médico, que já a esperava no Pronto Atendimento 24 horas, a dois quilômetros dali. Na parte de trás do veículo, Janaína aplicava soro na jovem, na tentativa de estabilizá-la – tinha a pressão “baixíssima”. Na dianteira, o condutor Paulo dividia-se entre a direção e a tentativa de aplacar a aflição de Marisa, no banco ao lado – não é o foco, mas também faz parte da rotina dos socorristas prestar apoio emocional aos familiares dos pacientes.

A ambulância parou em frente ao posto de saúde, e Michelle teve uma parada cardiorrespiratória (PCR) – a primeira das cinco que seriam assistidas por profissionais da saúde. Acredita-se que os dois apagões de Michelle ainda em casa também tenham sido PCRs, mas não há como ter certeza. Era como se Michelle sentisse um sono profundo. E dormisse. Mais um sono profundo. E apagava de novo.

Paulo saltou do banco da frente e juntou-se a Janaína na parte de trás da ambulância. A unidade 01, a única de suporte avançado que atende Caxias do Sul e Vacaria, por sorte encostava no local. A equipe era então reforçada com o apoio da médica Bibiana Maggi, 28 anos, que de pronto iniciou as massagens cardíacas – não sem antes Janaína arrancar o pingente do vestido, que machucaria o peito da jovem durante o procedimento.

Michelle foi ressuscitada e entubada. A par do que acontecia no interior da ambulância, o setor de regulação do Samu já providenciava a entrada na UTI do Hospital Pompeia – o quadro havia se agravado rapidamente. Não deu nem tempo de chegar até lá. Em menos de cinco minutos, Michelle teve mais uma parada. Possivelmente a quarta. Era como um pêndulo que, já sem força, não avançava muito longe para o lado de lá. Suas reversões eram rápidas, com massagens e adrenalina aplicada na veia. Mas também custava a se manter no plano de cá, o da vida.

Foram mais três paradas cardiorrespiratórias no hospital. Morreu mais três vezes, segundo ela. Em cada um desses momentos, foi como se sua existência fosse resumida a uma quantidade já não suficiente de estímulos elétricos – que só não chegaram a zero porque uma equipe de socorristas não deixou. Foram eles que assumiram a função do coração de Michelle toda vez que o órgão foi incapaz de cumprir seu papel sozinho. Impediram que ela partisse.

Sete dias na UTI, outros sete no quarto do hospital. Exames indicaram que a paciente desenvolvera uma trombose na perna, possivelmente devido ao uso de anticoncepcional (o efeito colateral está descrito na bula dos contraceptivos). O coágulo, que causou cãibras no fim do ano passado, teria se deslocado e obstruído parte do sistema vascular que irriga o pulmão, provocando as sucessivas paradas.

Michelle não tem lembranças próprias daquela tarde de verão. Marisa, como que se defendendo do trauma, apagou parte das suas. O que Michelle tem hoje, então, é um mosaico de memórias em que nem todas as peças se encaixam.

Ainda assim, do jeito que pode, ela faz questão de contar sua história. Várias são as linhas dedicadas em agradecimento ao Samu. Algumas delas foram escritas em seu perfil no Facebook, em 19 de janeiro, dias após ter saído do hospital:

“Quando alguém relembra o que aconteceu comigo e diz que meus anjos são fortíssimos e persistentes, quero dizer que eles são mesmo. (...) Enfermeiros e socorristas, vocês sim são anjos! Morri sete vezes. E sei que posso falar com certeza que não foi sorte. Foi o trabalho duro. Foi o amor pela profissão. Foi o amor à vida que vocês, anjos, possuem que não me deixou partir. Se eu estou aqui hoje, é a vocês, em grande parte, que eu devo a minha vida. Muito obrigada por não desistirem de mim!”.