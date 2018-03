Acena aconteceu há exatos dois anos. Um homem levou quatro tiros na cabeça, mas só caiu alguns passos depois, sobre a grama fina que cobria o canteiro da calçada. O carro ficou ao lado, com a porta escancarada e as luzes ainda acesas. Era o que iluminava aquela imagem: a de um homem vertendo sangue.

Chuviscava na noite daquela quarta-feira, 21 de maio de 2014, quando moradores da Rua Ivoti, no centro de Imbé, correram para fora de suas casas – assustaram-se com os estampidos. Não demorou para que um cordão de gente se desenhasse em volta do corpo do baleado. A vizinhança só se afastou quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) saltou da ambulância, ordenando espaço.

– Socorro, Tica – murmurou a vítima, estirada logo à frente, ao reconhecer a voz do homem que se aproximava.

– Cara, não acredito que é tu. Fica calmo, não fala mais nada – limitou-se a responder o socorrista, Tica, evitando demonstrar o impacto.

– Então me salva.

Juliano Grassi havia deixado a casa da mãe pouco antes das 21h. A caminho de seu apartamento – onde assistiria a seu time, o Grêmio, assumir a vice-liderança do Brasileirão, ganhando do Botafogo de virada –, resolveu fazer uma rápida parada para ver uma amiga. Aguardava a jovem dentro do carro, um Audi branco, diante da casa dela, quando um motoqueiro se aproximou. Como parte de seus 27 anos haviam se dado dentro da oficina mecânica do tio, com fluxo contínuo de motos e amigos, achou que era um conhecido. Abriu a porta e só o que viu foi a boca do cano de um revólver calibre 32.

A primeira bala arrancou-lhe cinco dentes, alojando-se na nuca. Tentou proteger o rosto com as mãos e levou mais três tiros na cabeça. O quinto atingiu o ombro esquerdo. Um sexto projétil foi encontrado dentro do carro, tempos depois.

O motoqueiro partiu em fuga. Juliano, ainda no veículo, cuspiu pedaços de dente e golfadas de sangue. Avistou uma senhora saindo de uma casa próxima e tentou ir em busca de ajuda. Foi cair sobre o canteiro da calçada.

Quando o Samu chegou, chamado por um dos moradores daquela rua, Juliano estava agitado. Apesar das quatro balas na cabeça, tinha consciência do que acontecera e perguntava-se: por quê? Perturbava-se. Dentro da ambulância, precisou ser amarrado em uma maca. Ao seu lado, era um amigo de infância quem prestava cuidados e reforçava, a cada pouco, o pedido para que ficasse calmo. Tica é o apelido de Tierres Emerim da Rosa, que já somava sete anos como enfermeiro do Samu no Litoral quando, de repente, viu sob sua responsabilidade um camarada, suplicando-lhe pela vida.

Surpresas fazem parte da rotina de um socorrista. Quando um chamado chega via 192, as informações nem sempre vêm de acordo com a real situação.