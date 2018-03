Gerson Hanel define assim a sua rotina de trabalho:

– Quando saímos de casa, vamos preparados para rodar 500 quilômetros.

Parece papo de caminhoneiro ou motorista de ônibus, mas são os finais de semana da banda Os Atuais. Natural de Novo Hamburgo, Hanel toca trompete e trombone no grupo desde 2005, além de assumir o vocal em algumas canções.

Há 48 anos na estrada, a banda costuma se apresentar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, nas colônias gaúchas do Centro-Oeste e nas cidades fronteiriças da Argentina com o Brasil. Fundada em 5 de janeiro de 1968, em Tucunduva, noroeste gaúcho, a banda já teve dezenas de integrantes em sua trajetória e calcula já ter feito 7 mil shows, com 43 discos e seis DVDs gravados. Em suas primeiras apresentações, tocava versões de sucessos da Jovem Guarda – de Renato e seus Blue Caps, The Fevers e Os Incríveis. Porém, diferentemente dos outros conjuntos existentes na região que só se dedicavam à música instrumental, eles cantavam. Ao menos tentavam. É que, no começo, Os Atuais não tinham um microfone.

– A gente cantava no peito, com duas ou mais pessoas para reforçar os vocais – lembra Ivar David Costa, integrante desde a formação original, mas que deixou os palcos no começo dos anos 2000 para cuidar da administração da banda.

As primeiras canções próprias tinham como base o ritmo das marchas das bandinhas alemãs. Ao longo do tempo, o som do grupo recebeu influências de outros gêneros.

– Misturamos o estilo instrumental germânico de bandinha com a katchaka (ritmo popular disseminado na Argentina e no Paraguai) – descreve o vocalista Acilino Alves da Silva, o Pino.