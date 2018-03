Neste 12 de novembro, completam-se 50 anos do Projeto Eclipse, a missão da Nasa que lançou 14 foguetes de uma base montada no litoral gaúcho. É uma história que resiste sobretudo na memória de quem a testemunhou.

Duzentos e cinquenta – talvez até 380 – cientistas da agência espacial norte-americana, a Nasa, reuniam-se diante do Oceano Atlântico quando começou a contagem regressiva. Exatamente às 10h seria dada a largada de um dos maiores experimentos realizados em plena corrida espacial: o lançamento de foguetes de sondagem antes, durante e após um dos raros momentos em que a Lua se interporia entre o Sol e a Terra, fazendo com que o dia virasse noite. Munidos de equipamentos capazes de registrar características das camadas mais altas da atmosfera, 14 projéteis viajariam céu acima por mais de 100 quilômetros, enviariam informações aos radares instalados em solo e, segundos depois, mergulhariam no mar.

O eclipse solar total de 12 de novembro de 1966, há exatos 50 anos, não teve mais do que 24 minutos de obscuridade parcial e 120 segundos de escuridão total. Mas tratava-se de chance única para a realização de estudos que não poderiam ser feitos em condições normais, devido à intensa luminosidade do Sol. Por isso, foi motivo de investimento de uma fortuna de dólares, que possibilitaram o chamado Projeto Eclipse. Partiram dos Estados Unidos navios e aviões carregados de pesquisadores e mais de 800 toneladas de maquinário. Foram necessários três meses para que instalassem e testassem todo o material em um ponto estratégico, que por semanas chamou a atenção do noticiário mundial: um terreno colado à orla da praia do Cassino, no litoral do Rio Grande do Sul.

Tem gente com pé atrás que considera esta mais uma das tantas lendas que correm pelas ruas de Rio Grande, município ao qual pertence o balneário que já levou a alcunha de Cabo Canaveral Gaúcho – uma referência à famosa faixa de terra na Flórida de onde são lançados os foguetes e as naves espaciais dos EUA. Dá para entender o porquê: quem hoje busca o local que colocou o Brasil nos registros da Nasa encontra um terreno tomado pelo mato. As plataformas que por alguns dias de 1966 abrigaram lançadores, antenas e prédios de radares, sistemas de comunicação e geradores de energia são agora ocupadas por quero-queros, que, com rasantes, afastam os eventuais intrometidos.

Uma parte das informações que restaram é desencontrada – como a que diz respeito ao número de cientistas que os EUA mandaram para passar a temporada no RS. Outra virou enredo de um romance fictício escrito há anos e, recentemente, de um livro digital que, diz o autor, até agora ninguém baixou para ler. São memórias que não ganharam um museu para abrigá-las, mas resistem firmes na lembrança daqueles que, de uma maneira ou outra, acompanharam o projeto de perto. No caso de Ubiratan Freitas, então cabo do exército brasileiro, bem de perto: ele foi guardião dos equipamentos e da estrutura montada pelos cientistas.

– Acompanhei tudo desde o princípio, quando um navio enorme chegou no porto de Rio Grande. Tinha uns três andares. Nos dias em que eles faziam o descarregamento do material, distribuindo para diversos locais, eu ficava lá cuidando. Eram contêineres grandes, brancos, com “Nasa” escrito na lateral. Um caminhão engatava em cada um deles e seguia. Todas as plataformas vieram desmontadas. Depois tirei serviço nas bases americanas no Cassino, passava os dias e as noites rondando a área, e até acompanhei lançamentos de foguetes que foram feitos antes do dia, como teste. Tudo era novidade – lembra Freitas, aos 74 anos.

O antigo cabo hoje é fotógrafo do 6º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) de Rio Grande. Coleciona uma série de fotos próprias, mas o acervo que considera de maior valor ele herdou do irmão, o jornalista Tibiriçá Freitas, morto há 10 anos. O tesouro é uma série de imagens feitas por Tibiriçá, algumas aéreas, dos preparativos para o 12 de novembro.

Tibiriçá era um aficionado pelo mundo dos foguetes. Em 1966, teve o privilégio de cobrir o Projeto Eclipse para a Rádio Minuano, de Rio Grande, narrando inclusive os lançamentos dos projéteis. Os recortes de jornais e documentos carimbados pela Nasa que guardou ao longo da vida, e que agora estão nas mãos de Ubiratan, contêm informações importantes. Elas trazem os pormenores desta história.

Durante a disputa com a União Soviética (URSS) pela supremacia na exploração e no desenvolvimento da tecnologia espacial, os EUA explicitaram ao governo brasileiro o interesse em estudar o eclipse. Assim, em 1965, foi elaborado um plano de colaboração técnica entre os dois países. Ao Brasil, representado pela então Comissão Nacional de Atividades Espaciais (Cnae), hoje Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), caberia fornecer transporte e todas as facilidades locais possíveis – entre elas, a comunicação entre as estações que abrigavam os pesquisadores.

– Cientistas se instalaram em 24 estações que estavam na área que seria coberta pela sombra do eclipse. E elas precisavam se comunicar entre si, só que não existia na época DDD e DDI, sistemas de discagem direta à distância e internacional. E aí tivemos de fazer tudo por radioamadorismo. Na época existia uma lei que não permitia estrangeiro falar por rádio em território brasileiro, mas não tinha como arranjar intérpretes de alemão, holandês, francês. Então abrandaram essa norma e as estações funcionaram – relata o coordenador-geral de todo o Projeto Eclipse, o então diretor científico do Cnae, Fernando de Mendonça, hoje com 92 anos.