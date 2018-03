“Com a realidade virtual, pacientes incuráveis melhoram muito”

PhD em Robótica pela Universidade de Nova York e professor da Universidade Rutgers, em Nova Jersey, Grigore Burdea é um pioneiro nas pesquisas de realidade virtual. Autor de uma centena de publicações e livros – entre eles Virtual Reality Technology, escrito em 1994 em parceria com Philippe Coifett e apontado até hoje como referência no assunto –, Burdea trabalha com o que chama de reabilitação virtual. E garante que sua técnica é capaz de curar o incurável.

Existem dezenas de pesquisadores e laboratórios trabalhando hoje em óculos de realidade virtual. Como será o dispositivo que o público aceitará melhor?

Para a aceitação em massa, um óculos ou capacete de realidade virtual precisa ser fácil de usar, seguro e barato. Creio que o dispositivo do futuro será o próprio celular, seja integrado em um suporte para a cabeça, seja utilizado sozinho. Porque todos nós já usamos celulares hoje, como você sabe.

O senhor trabalha com reabilitação de pacientes por meio de realidade virtual. Que resultados presenciou com o uso da tecnologia?

Com a realidade virtual, pacientes em situações classificadas como incuráveis pela medicina convencional apresentaram melhoras significativas. Vou dar dois exemplos. Trabalho com adolescentes que têm paralisia cerebral, uma doença sem tratamento duradouro. Na realidade virtual, a mão de um garoto que nunca pôde ser aberta virou uma mão com a qual ele conseguia carregar sacolas pesadas e abrir portas. Hoje, adulto, esse menino dirige carros com sua própria mão, e o tratamento foi inteiramente em realidade virtual.

E o segundo exemplo?

É mais recente, refere-se à afasia progressiva primária, uma forma rara de demência que afeta homens jovens. A medicina diz que é incurável. Um rapaz recebeu terapia utilizando o BrightBrainer (sistema de jogos e exercícios em ambientes virtuais criado por Burdea para tratar pessoas com deficiências cognitivas e motoras). Depois de quatro sessões, ele já reconhecia cores e, após outras duas, voltou a ler. Mais para frente, com novas sessões, passou a falar com mais fluência.

Ainda parece estranho imaginar pessoas usando óculos de realidade virtual no cotidiano. Um dia vamos presenciar isso?

Lembra do Google Glass? (O dispositivo de realidade aumentada, que permitia ao usuário sobrepor elementos virtuais ao mundo real, foi retirado do mercado pela própria Google no início do ano.) O que aconteceu com ele? A questão não é apenas a tecnologia, mas como o ser humano se integra a ela. Historicamente, os rastreadores oculares, que permitiam às pessoas controlarem simulações com o movimento dos olhos, provocaram tensão ocular e grande desconforto. Não sei se o fator humano e a usabilidade estão ganhando a atenção que merecem dos tecnólogos.

Há uma sensação de que as pesquisas sobre realidade virtual e aumentada se desenvolvem e morrem no mundo acadêmico...

É fundamental que os acadêmicos quebrem essa parede e se tornem, eles próprios, empreendedores. Só assim poderão transformar suas invenções em produtos, o que seria uma grande contribuição. Foi o que fiz quando percebi que minha tecnologia permanecia no laboratório em vez de ser usada para fazer o bem.

E na educação, o senhor acredita que as crianças deixarão de usar livros com figuras estáticas para estudar apenas por meio de imersão e interatividade?

Há uma tendência atual em dizer que os videolivros, os dispositivos não estáticos, são melhores do que os livros de papel. Mas as pessoas não se dão conta de que os vídeos excitam o cérebro de maneira muito diferente, reduzindo o esforço que exigimos do cérebro para imaginar coisas. Isso inclusive poderia aumentar a incidência de Alzheimer. Ler livros reais reduz muito as chances de termos doenças como Alzheimer.