Uma das principais engrenagens deste termo de ajustamento de conduta (TAC), firmado em 2012 por Ministério Público e órgãos de fiscalização, é o Laboratório Central do Estado (Lacen), que deveria fazer até 20 análises mensais e emitir laudos para dizer se frutas, verduras e legumes da Ceasa estão contaminadas por agroquímicos. Problemas financeiros, falta de pessoal e máquinas quebradas impediram que a instituição cumprisse o acordo nos últimos anos. Isso foi um dos motivos que inviabilizaram o sucesso do TAC. De 2012 para cá, foram poucos exames, nenhuma punição e os níveis de resíduos de pesticidas não se reduziram.

– Estamos conversando com diversos órgãos, mas, neste caso, vamos verificar os aspectos criminais pelo uso abusivo de agrotóxicos – explicou a promotora, coordenadora do Centro de Apoio ao Consumidor do Ministério Público.

A promotora Caroline Vaz se reunirá com os titulares das delegacias do Consumidor e do Meio Ambiente para discutir a instalação de investigação. O objetivo é apurar responsabilidades e condutas em toda a cadeia, desde os produtores rurais até os comerciantes. Aplicar agrotóxico de maneira abusiva e vender produtos impróprios para o consumo humano são crimes com pena de prisão prevista.

Duas providências foram encaminhadas pelas autoridades após a publicação da série Perigo no prato, do Grupo de Investigação da RBS (GDI), que descortinou um cenário de risco à segurança alimentar dos gaúchos devido à contaminação de frutas e verduras vendidas na Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa) por excesso de agrotóxicos e substâncias inadequadas ou proibidas no país.

A promotora Caroline elaborou projeto para tentar resolver o problema: contratar um laboratório privado que faça os exames com celeridade, garantindo a realização de 20 coletas em expositores da Ceasa e emissão de laudos com os resultados mensalmente. Ela avalia a possibilidade de ampliar os exames. O Lacen será mantido no TAC e receberá verbas para executar suas atribuições, mas será cobrado pelo cumprimento de prazos para a entrega de laudos e ganhará o reforço de um parceiro privado.

Como os testes custam caro – em média R$ 1,2 mil cada –, será necessário ter uma fonte de renda para o plano sair do papel. A promotora pretende incluir o TAC da Ceasa no orçamento de 2017 do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, criado em dezembro de 2015. É uma conta, controlada pelo MP, em que são depositadas as multas pagas por infratores que assinam os mais diversos TACs – hoje, mais de R$ 700 mil estão depositados. Pela lei, o dinheiro deve ser aplicado em ações de benefício coletivo e social. Para Caroline, o monitoramento da qualidade dos produtos da Ceasa, questão de saúde pública, se encaixa. Ela apresentará o projeto nos próximos dias, e o conselho do fundo se reunirá na próxima quinta para discutir as iniciativas que serão atendidas com recursos.

– A ideia é ter valor suficiente para dar conta da efetivação e ampliação de análises laboratoriais de produtos hortifrúti – explicou Caroline, adiantando que haverá uma licitação para contratar instituição credenciada.

Se determinada quantidade mensal de análises for garantida por um laboratório privado, o passo seguinte será assegurar que providências sejam tomadas contra infratores. Nos últimos quatro anos, embora a quantidade de análises feitas pelo Lacen tenha sido limitada, foi possível identificar irregularidades. Pela Lei de Acesso à Informação, o GDI verificou que, em pelo menos seis ocasiões, foram flagrados permissionários comercializando produtos com resíduos de Metamidofós, agrotóxico banido do Brasil desde 2012. Pelas regras do TAC, os produtores deveriam ser proibidos de vender a qualidade do produto na Ceasa por um ano. A direção da companhia jamais aplicou as sanções previstas.

Dos produtos coletados pelo GDI na Ceasa – entre morangos, pepinos, alfaces, cenouras e pimentões –, 45% estavam impróprios para o consumo pela presença de resíduos de agrotóxicos acima dos limites permitidos, banidos do Brasil ou não autorizados para as culturas.