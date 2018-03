Para entender os motivos que conduziram Mario, Alessandro e outros tantos brasileiros para lá e conhecer como vivem na parte norte do Atlântico, ZH passou cinco dias na Flórida. Em Miami e Orlando, entrevistamos famílias que deixaram suas casas e seus negócios no Rio Grande do Sul recentemente em busca de uma nova vida. Miami pode ter virado um símbolo de exílio político voluntário a partir das últimas eleições presidenciais – personalidades como Lobão declararam que, em caso de vitória petista, se mudariam para lá –, mas questões econômicas e a busca por mais segurança foram os motivos mais repetidos pelos entrevistados para a partida.

Da sacada do oitavo andar, o empresário Hugo Ribeiro, 47 anos, contempla a vista de cartão-postal e quase não acredita que, a partir de agora, ela é sua:

– Surreal o lugar onde eu vim parar!

À esquerda, o azul cristalino de um mar sem ondas contrasta com o verde dos coqueiros que circundam condomínios com construções enfileiradas de teto baixo em tons pastéis, alguns com telhados horizontais pintados para harmonizar com a vegetação. Mais à frente, dois espigões envidraçados emergem da paisagem tropical da Ilha de Key Biscayne, que se liga ao centro de Miami pela ponte Rickenbacker Causeway, numa estrada de oito quilômetros sobre o mar.

Hugo e os dois filhos – Filippo, sete anos, e Giovanna, 14 –, chegaram com a mudança no dia anterior à visita de ZH, estabelecendo-se no apartamento mobiliado que alugaram no condomínio Key Colony, que reúne 1,2 mil unidades e dispõe de comodidades como 12 quadras oficiais de tênis. Do Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde partiram, postaram no Instagram uma foto com as oito malas que carregavam. Naquele 4 de abril, despediam-se do Brasil rumo à nova vida.

– Go Miami! – legendou Hugo.

A mudança começou a ser gestada em 2013, quando o empresário decidiu se desfazer da rede de lojas Hugo Concept, com grifes como Hugo Boss, VR Menswear e Calvin Klein, que administrava no Rio Grande do Sul e no interior paulista. Nos bons tempos, chegou a ter 22 pontos de venda. O cenário de crise o levou a repensar o rumo dos negócios. Com lucros menores ano a ano, achou que era hora de sair do mercado fashion. Diante do desafio de recomeçar, teve o lampejo: por que não se reinventar nos Estados Unidos? Começou a vender as unidades, ficando apenas com três, sendo duas no Estado: uma em Porto Alegre e outra em Novo Hamburgo. Com visto de estudante, matriculou-se em curso preparatório para aprimorar o inglês de negócios. Até o final do ano, em parceria com o amigo Beto Biscaia, que organiza as mais badaladas festas de Réveillon em Miami, pretende solicitar o visto L1, de trabalho, e entrar no ramo de concierge e eventos voltados ao público executivo.

– Prometi para mim mesmo que não iria mais abrir loja no Brasil. Não sou daqueles que acham que não há oportunidades no nosso país. Mas, no Brasil, pra você se dar bem, tem que ser um case de sucesso.

Nos Estados Unidos, quem faz o papai-e-mamãe bem feito já se dá bem – compara.

Hoje, ele diz que sente “preguiça do Brasil”. Enfadou-se de tanta burocracia, da alta carga tributária (“eu pago 13% de ICMS antecipado no Rio Grande do Sul; nos Estados Unidos, só paga imposto se tiver lucro”), dos processos trabalhistas (“o cara trabalha 12 meses ganhando R$ 1 mil por mês, e, no final, entra com um processo e ganha

R$ 18 mil na Justiça”).

– A gente faz mágica no Brasil. Tive uma carreira maravilhosa, chega a ser triste que um cara como eu não consiga mais trabalhar lá – lastima.