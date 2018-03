No Rio Grande do Sul dos cartões-postais, regiões como a dos Campos de Cima da Serra são apresentadas como terra de desfiladeiros deslumbrantes, comida gaúcha típica e passeios refrescantes em riachos de montanha ponteados por belas cachoeiras. O que o viajante desconhece é a via-crúcis a percorrer para desfrutar dessas atrações, seja pela péssima qualidade dos caminhos que levam aos parques onde essas belezas estão expostas, seja pela infraestrutura turística — inexistente. Até fome e sede você corre risco de passar. Na região dos Aparados, por exemplo, o Parque Estadual do Tainhas e o Parque Nacional da Serra Geral não têm água encanada nem lanchonete. Sequer uma bodega.

No belo Parque Estadual do Tainhas, o rio cobre a estrada de terra. O carro tem de andar na água, sob risco de ser levado pela correnteza

O curioso é que uma estrutura assim já existe. No Passo da Ilha, encravado dentro do parque, um camping particular aluga barracas, vende comida e disponibiliza banheiros, a quem pagar. O camping tem mais de 40 anos, é anterior ao parque, e por isso recebeu permissão especial para continuar funcionando. Não está sob jurisdição estatal, mas é um bom exemplo de como tudo poderia funcionar.

— Organizamos passeios, mas não há condições de abrir de forma generalizada — afirma o biólogo Daniel Slomp, gestor do Parque Estadual do Tainhas.

Selvagem e escondido. As placas de sinalização das duas principais rodovias da região, a ERS-110 e a ERS-020, não mencionam a existência do Parque Estadual do Tainhas (algumas indicam Passo do S e Passo da Ilha). Por que não mencionam? Porque duas foram furtadas e não repostas. Outras deveriam ter sido instaladas em 2010 pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), junto com a chegada do asfalto na ERS-110. Nunca viram a luz do dia.

A atendente do Centro de Informações Turísticas de Cambará do Sul é sincera quando questionada ao telefone se é possível visitar o parque:

Esburacado e repleto de rochas afiadas, capazes de perfurar pneus, o caminho que corta o Parque Estadual de Tainhas é tomado por caminhões-boiadeiros ou carregados de toras, escassas caminhonetes e algum que outro carro cujo motorista esteja disposto a quebrar a suspensão. Em dois pontos, a estrada corta o Rio Tainhas — no Passo do S e no Passo da Ilha. Nos dois locais, a estrada termina dentro da água. O veículo tem de entrar no rio e percorrê-lo em cima de pedras, por centenas de metros. Um descuido pode levar o viajante correnteza abaixo.

É um privilégio para pouquíssimo gaúchos. O parque permanece fechado a visitas desde que foi criado, há 41 anos. Exceções são abertas para cientistas e estudantes, que, com permissão por escrito do governo estadual, têm acesso à sede da área ambiental, pernoitam nas cabanas usadas pelos guardas e percorrem santuários da fauna e da flora. Se algum desavisado pede para ingressar de improviso na sede do parque, será instruído a dar meia-volta em uma estrada que, por si só, representa uma aventura.

Ovisitante que chega ao Parque Estadual do Tainhas corre o risco de jamais saber que esteve ali. Não existem placas indicando que se trata de área natural preservada, e é incomum avistar guardas circulando pelos 6.654 hectares de matas e pradarias nativas situadas entre os municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Criado em 1975, o belo reduto ambiental é desconhecido e inacessível. Quase um fantasma, traçado em torno do Rio Tainhas, marcado por cachoeiras e lajeados e habitado por animais silvestres. No caminho, pode-se topar com carcarás e corujas.

Essas precariedades não são exceção, mas rotina — e não apenas na Serra. Das 29 principais unidades de conservação ambiental protegidas por lei no Rio Grande do Sul (divididas em Reservas Biológicas, Áreas de Proteção Ambiental, Estações Ecológicas, Refúgios de Vida Silvestre, Parques Estaduais e Parques Federais), apenas 11 estão abertas à visitação cotidiana, sobremaneira parques e estações ecológicas. Abrem, mas, em sua maioria, não apresentam as mínimas condições para receber turistas.

Das duas funções básicas dos parques estaduais — proteção e visitação —, só a primeira é executada a contento e, mesmo assim, com carência de funcionários para tanta área a cuidar. Quase toda a população está alheia a tesouros da natureza.

Quais gaúchos já ouviram falar do Parque Estadual do Espinilho, na Fronteira Oeste, assim chamado por ser um dos raros locais a abrigar essa árvore espinhenta e rara? Ou então dos pinheirais do Parque Estadual do Espigão Alto e da Estação Ecológica de Aracuri-Esmeralda, na encosta da Serra? São áreas espetaculares, mas sem qualquer aparato para visitantes, frequentadas de forma esporádica por turmas escolares e, de maneira sistemática, apenas por especialistas em vida selvagem, como biólogos e zoólogos.

Há razões para isso. Muitos ambientalistas arrepiam-se à menção da palavra turismo. Imaginam bandos de visitantes expondo a perigos o habitat de animais em extinção — uma ameaça que realmente existe, se a área de preservação não for bem gerenciada. Outros temem macular a pureza do bioma com atrativos comerciais, como lojas, lanchonetes ou veículos cheios de humanos e sua trilha de dejetos característicos dos passeios ao ar livre.

— Existe essa visão de que a natureza não deve ser monetizada e que qualquer ação privada será danosa ao meio ambiente. Muitos ambientalistas ainda acreditam que não se deve intervir na natureza, o que acaba por incentivar que avancemos justamente na direção contrária da questão ambiental, pois afastamos as pessoas do contato com essa natureza. Perdemos a oportunidade de sensibilizá-las e engajá-las em sua conservação, além de ampliarmos o impacto nos locais que recebem visitantes e não têm infraestrutura adequada — critica Michel Bregolin, coordenador do Curso de Turismo da Universidade de Caxias do Sul (UCS), montanhista e especialista em Educação Ambiental, para quem o Brasil como um todo precisa rever sua relação com a natureza: — Vivemos em um país que ocupa o primeiro lugar no mundo em recursos naturais, somos um gigante de biodiversidade, mas não aprendemos a valorizar isso. Seguimos uma lógica de que o que é abundante tem pouco valor. Disso vem a pouca pressão política da sociedade sobre os governantes em relação a priorização das ações na área de ambiente, incluídos os parques.

Entre os que combatem com veemência a "privatização dos parques" está um dos pioneiros da militância ambiental no Estado, Caio Lustosa. Em recente audiência pública, ele queixou-se das terceirizações de unidades ambientais cogitadas pelo governo José Ivo Sartori.

— Onde esse pessoal andava quando fizemos, nos anos 1970, uma dura peleia para estruturar o Parque Itapuã? Essa ideia vem de agentes do capital colocados dentro do governo. É preciso barrar a iniciativa privada em unidades de conservação — defendeu Lustosa em pronunciamento na Assembleia Legislativa.

Além do embate ideológico, há empecilhos jurídicos. Os governos estadual e federal não pagaram grande parte das indenizações devidas em decorrência da desapropriação de terras particulares para construir os parques. Somente após a imissão de posse (documento no qual a área é considerada governamental) é possível a instalação de infraestrutura, esclarece o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pelas unidades de conservação ambiental do governo federal.