Zero Hora retorna à rota do maior desastre ambiental do país, quatro meses após os rejeitos despejados pela barragem de Fundão, em Minas Gerais, completarem seu caminho até o mar, no Espírito Santo.

A luta pela vida no rio e no mar

Como persiste o risco de novos vazamentos nas barragens, o acesso à área só é liberado mediante o acompanhamento de representantes da Defesa Civil do município. Na manhã do dia 3 de março, é realizada a última visita ao local antes da interrupção das incursões por Bento Rodrigues por tempo indeterminado devido à falta de pessoal para monitorar as viagens à vila, distante cerca de 35 quilômetros do centro da cidade. Além de jornalistas e estudantes universitários, o grupo de visitantes inclui um casal de ex-moradores que decidiu percorrer os destroços uma última vez como um adeus definitivo à vida de outrora.

O portão foi colocado há pouco mais de um mês, segundo a Defesa Civil de Mariana, para evitar os constantes furtos às casas que escaparam da destruição na localidade. No começo do ano, ladrões chegaram a estacionar caminhões nas ruas ainda sujas e enchê-los com telhas, janelas, portas e até uma piscina, bens que resistiram à devastação da vila. O que foi poupado pela onda suja não escapou à rapinagem.

Depois de percorrer toda a extensão da lama liberada poucos dias após o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em novembro do ano passado, Zero Hora refez o percurso para registrar os desdobramentos do dilúvio lamacento. A primeira coisa que se vê ao tentar chegar ao ponto de maior impacto, na localidade de Bento Rodrigues, é um portão recém-instalado na única estrada de acesso ao local, guarnecido por seguranças. Duas placas alertam os eventuais visitantes: “Perigo. Entrada proibida” e “Ao ouvir a sirene, evacue a área”.

Nesta segunda-feira, completam-se quatro meses do momento em que o fluxo de rejeito de minério e lama despejado da barragem do Fundão serpenteou pelo Rio Doce e chegou ao Oceano Atlântico. Desde então, a região ainda convive com toneladas de sujeira nos rios, famílias traumatizadas pela tragédia, saques a residências abandonadas e lugarejos à míngua pelo fim da pesca e do turismo. Apesar disso, os primeiros sinais de retorno da vida ao rastro do lodo trazem lampejos de esperança.

No meio da tarde, uma onda se ergueu a mais de 600 quilômetros do mar. Nas horas seguintes, a torrente barrenta estourou sobre localidades idílicas de Mariana, em Minas Gerais, matou 19 pessoas e deu início ao pior desastre ambiental do país.

No papel fotográfico, ele aparece segurando um violão com que toca exclusivamente músicas evangélicas, instrumento que conseguiu resgatar intacto da avalanche de rejeitos 19 dias depois da barragem vazar.

Enquanto isso, dos inquéritos abertos para apurar as responsabilidades pela tragédia, a Polícia Civil de Minas Gerais já indiciou e pediu a prisão preventiva de seis pessoas ligadas à Samarco e de um engenheiro de uma consultoria por homicídio com dolo eventual (em que assume o risco de matar), inundação e corrupção ou poluição de água potável. Um segundo procedimento da polícia ainda investiga os crimes ambientais e o processo de licenciamento da barragem do Fundão. O Ministério Público e a Polícia Federal também têm inquéritos em andamento.

O único movimento constante é o de funcionários a serviço da Samarco. Montam uma barreira de contenção na área para prevenir que mais lama siga em direção à foz do Rio Doce. Por razões de segurança, ninguém jamais voltará a morar no antigo distrito de Bento Rodrigues. As cerca de 200 famílias atingidas pelo desastre vivem hoje em casas e apartamentos alugados pela mineradora, e aguardam a confirmação de compra de uma nova área para onde serão deslocadas em definitivo. Terrenos já foram pré-selecionados, mas ainda não há certeza sobre quando a transferência ocorrerá.

Nos terrenos mais baixos, onde a destruição foi ainda maior, a localidade de Bento Rodrigues permanece congelada no tempo, imobilizada pela lama como uma espécie de pequena Pompeia tupiniquim escondida entre montes verdejantes. Onde funcionava um bar e hoje restam pedaços de paredes, no chão despontam pacotes de cigarro e uma garrafa de cerveja ainda fechada. Mais adiante, roupas, louças, um computador quebrado, uma geladeira amassada.

Nem todas as localidades atingidas em cheio pelo rejeito da barragem estão desabitadas. No distrito de Paracatu de Baixo, o segundo mais afetado no município de Mariana, meia dúzia de moradores insistem em viver no vilarejo coberto de lama. Em um primeiro momento, alguns se recusavam a sair para não abandonar animais ou pelo temor de saques. Hoje, há quem tenha voltado a morar na área pela dificuldade em se adaptar à vida urbana em algum dos apartamentos ou casas alugados temporariamente pela Samarco para abrigá-los.

– Fiquei pouco mais de um mês vivendo em Mariana, mas a gente que é acostumado com a roça estranha a cidade. Aqui, posso mexer com a horta, cuidar de galinha, cachorro, gato, porco. O que eu vou fazer por lá? – questiona João Elói da Silva, 63.

Ele mora há 45 anos em Paracatu, quase todo esse tempo na mesma casa para a qual retornou após trabalhos emergenciais terem removido o excesso de barro das ruas e restabelecido o fornecimento de energia elétrica ao seu terreno. A mulher e quatro filhos continuam no centro da cidade e o visitam nos finais de semana.

Como sua casa se localiza em uma parte mais elevada da vila, sofreu apenas rachaduras em razão do impacto da lama. Quando chove, a água escorre para o interior da residência. Nas ruas próximas, o cenário se mantém bem mais desolador: moradias destruídas, camadas de até dois metros de barro, telhados inteiros lançados para longe das paredes que o sustentavam. Silva garante não se importar de viver em uma espécie de cidade-fantasma:

– Me acostumei a ficar sozinho aqui.

Por não haver comércio nas proximidades, precisa estocar alimentos. O maior incômodo, assim como em Bento Rodrigues, são os constantes furtos – embora já não exista muito mais o que levar entre as pilhas de material de construção, restos de eletrodomésticos e peças de roupa rasgadas e sujas. Alguns dias antes, segundo o morador, ladrões haviam surrupiado a bateria de uma escavadeira que fazia serviços de limpeza na área.

– Da minha casa, felizmente, ainda não tiraram nada – conforma-se.

Na zona urbana de Mariana, embora a situação dos desalojados desperte comiseração, faixas penduradas em postes e junto a ruas e avenidas refletem um outro sentimento: o temor de que a interrupção na mineração inviabilize a Samarco e comprometa ainda mais a economia local – dependente das riquezas extraídas do solo. Um dos cartazes traz a frase “Se a Samarco fechar, Mariana vai parar”. Outro faz uma projeção sombria: “Samarco fechada, risco de demissão de 5 mil trabalhadores". O receio é sustentado pelo porte incomum da mineradora, que responde por nada menos do que 54% da arrecadação do município, e tem uma receita anual equivalente a 1,5% do PIB de Minas Gerais ou 6,4% de toda a riqueza gerada no Espírito Santo.

No dia 2 de março, a Samarco assinou um acordo com o governo federal que prevê a criação de um fundo para aplicar de cerca de R$ 20 bilhões ao longo de 15 anos. Esse valor inclui R$ 4,4 bilhões a serem investidos nos próximos três anos. O Ministério Público Federal criticou o acerto por considerá-lo genérico demais e não prever a participação das populações atingidas no monitoramento das ações a serem realizadas.

A prefeitura de Mariana convocou para o sábado passado uma manifestação em apoio ao retorno das atividades nas minas – o que poderá ocorrer no segundo semestre. A mobilização com chancela oficial contaria como dia letivo nas escolas municipais, mas a medida foi abortada após a repercussão negativa da proposta. Integrantes do movimento Um Minuto de Sirene, que organiza protestos fazendo soar apitos e buzinas periodicamente para recordar a tragédia

e cobrar punições, criticaram a iniciativa do município como uma tentativa de “coação” da população. No intuito de reparar parte dos estragos e do dano causado à própria imagem, a mineradora reconstruiu pontes arrastadas pela cheia, reparou estradas de chão e promove o plantio de mudas de capim em áreas cobertas por rejeitos, a fim de evitar que os sedimentos continuem escorrendo para os rios da região. Mesmo assim, o Rio Gualaxo, um dos cursos d’água pelos quais os rejeitos escoaram em direção ao mar, continua imundo.

A 60 quilômetros dali, o município de Barra Longa também se vê obrigado a coexistir com o lodo que, após arrasar Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, viajou pelo Gualaxo e encheu o Rio do Carmo a ponto de inundar parte da cidade ribeirinha. As casas localizadas à margem do curso d’água foram tomadas pelos rejeitos e, no momento, estão em reforma custeada pela Samarco. Como os estragos foram extensos, a zona urbana se assemelha a um grande canteiro de obras.

Trabalhadores reparam assoalhos e paredes, recuperam estruturas de sobrados, mas ainda não conseguiram remover toda a lama que cobre as vias mais próximas ao leito. Boa parte das ruas principais do município, mesmo localizadas em zona mais elevada, também segue suja. Os reparos deverão se estender pelos próximos meses. O comerciante Marco Antônio Ferreira Xavier, 74 anos, por exemplo, ainda aguarda o início da reforma em sua danceteria. Enquanto isso, sobrevive com o auxílio de um salário mínimo e de uma cesta básica pagos pela Samarco a pessoas afetadas pelo vazamento.

– É uma ajuda mínima, mas a gente vai vivendo – diz Xavier.