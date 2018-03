CERCO AOS NEONAZIS GAÚCHOS

O ultranacionalismo que avança na Europa, em um contexto de crises econômicas e humanitárias pelo mundo, produziu efeitos no Brasil, estimulando pequenos grupos que tentam revigorar fantasmas civilizatórios como as teorias da supremacia branca. No Rio Grande do Sul, a polícia investiga nove jovens, alguns deles por conta de contatos com um italiano de extrema-direita que teria recrutado militantes para batalhões da guerra civil na Ucrânia. Leia a

reportagem especial do Grupo de Investigação (GDI) da RBS