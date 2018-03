Muito do esforço de tentar rejuvenescer a fórceps o culto de Renato parte da Legião Urbana Produções Artísticas. Comandada pelo filho do músico, Giuliano Manfredini, a produtora há anos desenvolve ações que visam deixa em evidência a obra de Renato Russo. Para a efeméride dos 20 anos de morte, por exemplo, a empresa promoveu o lançamento de um romance inédito, uma coletânea de releituras de músicas da Legião por novos artistas, a reestreia de um musical no Rio e uma caixa com toda a discografia solo de Renato – e ainda trabalha em uma exposição prevista para estrear em 2017 no Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

– O Renato fala muito com o pessoal do século 20, certamente. Mas tenho minhas dúvidas se ele falar com quem tem menos de 20 anos, por exemplo, uma garotada que está mais interessada no youtuber da semana e esse youtuber sequer sabe quem é o Renato Russo – opina Ferla.

Estar no lugar certo e ter falado as coisas certas foi o segredo do sucesso de Renato, segundo o jornalista e crítico musical Marcélo Ferla. O momento de efervescência política que o país passava com a redemocratização e o boom do rock nacional também serviram de catapulta.

De fato, pelo menos quando comparado com seus colegas de geração – como Cazuza, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Hawaii, Titãs e outros – Renato Russo reina absoluto entre os termos buscados na internet segundo o Google Trends. Só perde para sua própria banda, a Legião Urbana. No Spotify, também fica à frente com folga dos contemporâneos do BRock, com mais de 770 mil ouvintes mensais.

Porta-voz de uma geração. Maior poeta do rock brasileiro. Arauto dos desajustados. Messias. Guru. Gênio. Renato Russo já era tudo isso quando morreu, na madrugada do dia 11 de outubro de 1996, aos 36 anos. Vinte anos depois, o culto ao vocalista da Legião Urbana segue firme entre aqueles que o conheceram em vida – e tenta fazer sentido para uma geração que parece não ter mais todo o tempo do mundo.

– Em menor proporção, mas com a mesma intensidade e fervor, percebi nos shows do Los Hermanos uma aura também de idolatria, mas não de messianismo. E a adoração parecia ser mais à estética da banda do que aos integrantes isoladamente.

Uma banda de rock formada por garotos que alcançou a fama nos anos 1970, responsável por discos icônicos, entrevistas espirituosas e shows catárticos. Poderia ser o Led Zeppelin ou o Black Sabbath, mas era a The 42nd St. Band, banda que só existiu na cabeça do estudante brasiliense Renato Manfredini Jr. – mas cujos planos de dominação mundial seriam utilizados mais tarde quando seu mentor assumisse a alcunha de Renato Russo e formasse a Legião Urbana. O livro foi escrito quando Renato tinha entre 15 e 16 anos e se recuperava de uma cirurgia mal sucedida para tratar uma doença óssea – ou seja, estava com muito tempo livre. Em suas mais de 200 páginas, a obra reconstrói, com riqueza de detalhes, a história da banda fictícia, incluindo a vida pregressa de seus integrantes, entrevistas com grandes veículos de comunicação, críticas dos discos, mapa de turnês, repercussão de conflitos internos, resenhas de shows, trechos de letras e uma detalhada linha do tempo contendo formações e discografia comentada. The 42nd St. Band acaba sendo mais do que um mergulho na intrigante mente do adolescente consumidor voraz de cultura pop que era Renato Russo: é também uma espécie de planta baixa da carreira que pretendia construir assim que voltasse a andar. Um dos seus trechos, uma fala de um dos personagens, é profético a respeito do que a própria Legião Urbana enfrentaria mais tarde:

Versões de músicas da Legião Urbana existem desde sempre nas mais diferentes interpretações – algumas consideradas até melhores que as originais, como costumava dizer Renato Russo a respeito de Por enquanto na voz de Cássia Eller. Lançado no final de setembro, o projeto Viva Renato Russo 20 anos reuniu 12 artistas nacionais para um tributo ao messias do BRock. A opção foi pela novíssima safra do pop rock brasileiro espalhada pelo mapa – da banda do Rio Grande do Norte Plutão já foi planeta aos paulistas da República, passando pela banda paraense Molho Negro e os curitibanos new wave do Uh La La. O repertório escolhido é também variado, indo de hits como Tempo perdido e Faroeste caboclo a faixas menos conhecidas, como Mariane (do álbum póstumo Uma outra estação) e Bumerangue blues (gravada originalmente pelo Barão Vermelho em 1983 no disco Declare guerra!). O resultado final é irregular e, em sua maioria, serve para comprovar que as versões originais são superiores. Há honrosas exceções, como a releitura cheia de personalidade de Bumerangue Blues pela cantora Duda Brack e a psicodelia acelerada da Codinome Winchester para Índios.

Na sequência, um box com os discos da carreira solo de Renato Russo será lançado pela Universal. No pacote, estarão The stonewall celebration, Equilíbrio distante, O último solo, Presente e Duetos.