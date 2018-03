Três segundos. Yoav Lachyani cresceu sabendo que essa é sua margem de tempo para correr até um abrigo quando toca aquele alarme. Tzeva Adom!

(Alerta vermelho!) É o sistema de radares acionado pelas Forças de Defesa de Israel para avisar a população quando algum míssil entra em seu território. Em outras cidades da região, a tecnologia que detecta a aproximação de foguetes disparados desde a Faixa de Gaza confere uma margem de segurança de 15 segundos até a chegada a um refúgio antibombas. Mas, como a casa de Yoav fica no kibutz de Nahal Oz, a comunidade de Israel mais próxima de Gaza, distante menos de um quilômetro da fronteira, não há tempo. São três segundos que podem demarcar o limite entre viver ou morrer.

A rotina de ataques aperfeiçoou a estratégia de proteção israelense. Hoje, cada casa do país é obrigada por lei a ter seu próprio refúgio, um quarto construído com materiais capazes de resistir a um ataque. No lugar onde o menino mora, há abrigos antibombas no playground das crianças – uma lembrança permanente de que a brincadeira pode ser interrompida a qualquer momento. E foi num início de manhã, a caminho da parada onde apanharia o ônibus para a escola, que Yoav ouviu aquele alarme e não sabia o que fazer. Estava já a cinco minutos de casa, não daria tempo de voltar. Tampouco teria tempo de chegar até o abrigo mais próximo. Nos três segundos decisivos, precisava tomar uma decisão.

– Olhei pra casa da frente da parada e saí correndo, pedindo para entrar – recorda.

O foguete passou longe daquela vez, mas o episódio serviu para alertar os administradores sobre a necessidade de ampliar o número de abrigos.

Hoje, são mais de 30 espalhados pelo kibutz, como são chamadas em Israel as comunidades agrícolas que têm como base um modelo coletivo de vida.

Os refúgios estão posicionados estrategicamente para que, de qualquer ponto da área, seja possível alcançar um canto seguro quando o alarme dispara. Nem sempre adianta. Há dois anos, um menino de quatro anos que morava em Nahal Oz morreu quando sua casa foi atingida por um foguete do Hamas. Daniel Tragerman foi alcançado por estilhaços da explosão antes que os pais conseguissem levá-lo para o quarto blindado.

– Foi muito difícil para mim, porque eu conhecia ele. Foi o dia mais triste da guerra – lembra Yoav, baixando os olhos.

De camiseta branca e bermuda, o menino descansa atirado na poltrona da sala de casa, na tarde de 14 de junho. Está nas últimas duas semanas de aulas antes das férias, já cansado de estudar. Quando descobre que cheguei de Gaza há poucas horas, arregala os olhos. Não costuma conversar com pessoas que estiveram “do lado de lá”. Com a fronteira fechada, raros conseguem autorização para cruzá-la. Curioso, pergunta sobre as pessoas com quem conversei. E fica com inveja quando descobre que Salleh, o menino de Gaza, já está em recesso escolar.

– Não tem o que invejar. Sua vida é bem melhor aqui, acredite – responde a mãe, Yael, que faz a tradução da conversa do hebraico para o inglês.

Do lado de cá, não falta água, comida, nem eletricidade. As árvores cercam o kibutz, os brinquedos das crianças estão espalhados entre as casas, e as famílias circulam livremente numa área sem cercas. Na entrada, o ostensivo aparato de segurança relembra que o território é de conflito. Soldados uniformizados vigiam os acessos com fuzis nos ombros. Cercas sobrepostas de arame farpado contornam os limites, quadriculando a visão do outro lado. Um dos riscos vigiados e temidos é a construção de túneis pelo Hamas que atinjam o território israelense.

O conflito recorrente faz Yoav colecionar uma série de medos, como o de andar pelo kibutz, especialmente à noite. Ou de adormecer e não conseguir ouvir o alerta vermelho – mesmo sabendo que o som é alto suficiente para despertar quem estiver dormindo. Por isso, às vezes opta por passar a noite no quarto do refúgio, sem esperar qualquer aviso. A família mantém três camas permanentemente montadas na peça mais segura da casa, além de colchões de reserva para o caso de os cinco moradores precisarem se refugiar. Em períodos tranquilos, o quarto decorado com quadros e fotos familiares, para afugentar o estigma da guerra, é usado por Yoav e seus dois irmãos para lazer, como jogar videogame.

Yoav nasceu em Tel Aviv, mas se mudou ainda bebê para o kibutz com os pais. Quando decidiu se instalar ali, a família enfrentou questionamentos. Os amigos não entendiam por que estavam dispostos a se tornar vizinhos da Faixa de Gaza, de onde partia a maioria dos atentados contra Israel. A mãe, Yael, que nasceu em Nahal Oz, diz que sentia falta da vida comunitária, principal característica do kibutz.

– Quando está tranquilo, para mim isto é o paraíso, as crianças podem caminhar tranquilamente. E como nasci e me criei aqui, sentia falta. Morei em outras partes do mundo, mas meu coração sempre ficou aqui – explica.

Atualmente, 400 famílias vivem em Nahal Oz, fundado em 1951 por jovens que tinham como objetivos defender a fronteira, desenvolver a agricultura e estimular a vida comunitária. A decisão dos atuais moradores de permanecer também vem carregada de uma carga ideológica.

– Se Israel deixar este assentamento, qual vai ser o próximo de que a gente vai embora? Nós dizemos que somos os mais patriotas de todo o país – diz Yael, que trabalha para uma agência judaica e é porta-voz do kibutz.