TTohar Horowitz vive cercada por palestinos, mas nunca falou com um deles. Escuta as histórias sobre ataques terroristas e com elas povoa sua mente. De tudo o que ouve, tira conclusões sobre o povo árabe.

— Você não pode confiar neles — diz, na noite de 18 de junho, a menina loira de olhos castanhos, enquanto come sucrilhos no sofá do apartamento, no segundo andar de um prédio construído com apoio do governo israelense na colônia judaica em Hebron.

Intercala as respostas sobre o cotidiano árido com risadas infantis — que sempre ecoam em dupla, em cumplicidade com a prima Shira, 12 anos, sentada a seu lado e vestida com roupa idêntica: a mesma blusa listrada em tons de rosa e branco, saia e legging.

São quase 23h de sábado quando a família me recebe, na sala ornamentada com uma estante embutida que forra a parede com livros religiosos. O horário foi uma condição para que aceitassem a entrevista. Por causa do Shabat, o dia sagrado de descanso na tradição judaica, entre o anoitecer de sexta-feira e o de sábado não são permitidas atividades de trabalho ou que gerem qualquer forma de energia (por isso os devotos não se autorizam sequer a apertar um botão: se a luz ficou desligada, não podem acendê-la. Mas também aprendem formas de compensar as restrições: famílias normalmente já deixam as luzes acesas e, nos edifícios mais modernos, programam os elevadores para que parem em todos os andares, sem que seja preciso acionar o botão). Nem uma anotação à mão aceitam escrever antes que as estrelas despontem no céu — por isso também preferem não conversar com jornalistas antes do encerramento dos rituais.

Como a comunidade de Tohar é religiosa, dedica o período do Shabat a orações e encontros familiares. Na cidade dividida, muitos vão armados à sinagoga. Horas antes, nas ruas protegidas por soldados, um israelense praticava jogging com um uniforme peculiar: calção, tênis e fuzil pendurado sobre o peito. Na manhã anterior, uma turma de estudantes de uma cidade vizinha desembarcou em uma excursão do colégio para visitar o museu judaico, que fica a poucos metros da casa de Tohar. Chegaram cantando: "A nação judaica está viva, a nação judaica vai ficar para sempre". De quipá na cabeça, um homem que os acompanhava carregava um rifle.

— Quem é ele? — perguntei.

— O professor.

— Por que está armado?

— É para nos proteger — respondeu um dos estudantes, estendendo as mãos para oferecer refrigerante e croissant de chocolate.

O medo de ataques é permanente. Na visão de Tohar e de seus vizinhos, cada árabe é um terrorista em potencial. A menina diz ter visto dois ataques pela janela da sala, atrás do mesmo sofá onde está sentada. Ouviu os gritos e o amontoado de gente e não sabia o que estava acontecendo, depois assistiu a vídeos na internet que mostravam palestinos que teriam tentado apunhalar israelenses. Por causa dessas histórias, acha a vida em Hebron "um pouco assustadora". Mas diz que gosta de morar ali porque "tem coisas santas".

— E tenho muitos amigos, todas as crianças brincam juntas — acrescenta.

Aprendeu a conviver com a tensão. E tem no exército uma referência positiva:

— Gosto muito deles, eles cuidam da gente.

Tohar ainda não sabe o que quer ser quando crescer. Já a prima diz que quer "ser mãe". Não por acaso, um dos primeiros ensinamentos da Torá é procriar — para garantir a continuidade do próprio povo. Tohar também quer ter filhos, mas o futuro ainda parece muito longe, diz que tem "tempo suficiente pra pensar" em uma profissão. Só não imagina que nesse futuro possa caber algum tipo de paz com os palestinos.