Aguerra pode se apresentar com punhaladas numa esquina ou bombardeios de caças F-16, mas também com sentenças disparadas

pela boca de crianças:

– A gente não pode confiar neles.

– Eles invadiram nossa terra.

– Eles são os terroristas, não nós.

– Sem justiça, não vai ter paz.

Em junho de 2016, Zero Hora percorreu os dois lados do muro que separa Israel e Palestina para entender como vivem e o que pensam as mais novas gerações desta terra cindida por uma disputa de raízes milenares, num solo sagrado para fiéis de três religiões – cristãos, judeus e muçulmanos. Nesta reportagem, quem vai contar a sua versão da história são seis moradores de 10 anos – três israelenses e três palestinos, que vivem em algumas das fronteiras mais tensas da região. A faixa etária não é aleatória: foram escolhidos porque nasceram justamente no período em que o conflito recrudesceu. Foi em 2006 que o grupo islamista Hamas chegou ao poder nas eleições parlamentares da Palestina, o que aumentou a tensão no Oriente Médio. Enquanto uns deles engatinhavam e outros estavam prestes a nascer, em junho daquele ano, uma nova escalada de batalhas foi deflagrada – com a Operação Chuvas de Verão, quando o exército de Israel invadiu a Faixa de Gaza, em reação ao sequestro de um soldado israelense e ao lançamento de foguetes pelo Hamas. Nenhum deles conhece paz; no máximo, armistício. Em sua primeira década de vida, os seis entrevistados já testemunharam mais três conflagrações – em 2008, 2012 e 2014.

De cada lado do muro, são ensinadas diferentes verdades, em diferentes idiomas. Cada um invoca a sua, em hebraico ou árabe, com a bênção de sua própria religião. A mesma data, 14 maio de 1948, que marcou a criação do Estado de Israel, é o dia da Independência para os judeus israelenses – que enfim ganhou uma terra, depois dos horrores do Holocausto, que matou 6 milhões de pessoas – e, para os árabes, a “grande catástrofe”, quando

750 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos por tropas israelenses. Se, para Israel, o bloqueio econômico e territorial imposto a Gaza é uma medida necessária para evitar ataques terroristas, entre a população palestina é visto como uma punição coletiva que condena 1,8 milhão de pessoas à miséria e ao desemprego. Enquanto os palestinos consideram a ocupação de seus territórios por Israel uma afronta que dificulta a paz, os colonos judeus que vivem na Cisjordânia acreditam que têm o direito de viver ali porque aquela terra lhes foi prometida por Deus, como conta o Antigo Testamento.

As interpretações cruzadas atravessam o cotidiano de meninos e meninas, que aprendem a reproduzi-las. Mesmo sem diálogo entre os dois lados, as crianças entrevistadas guardam semelhanças que o muro não separa. Quatro delas têm como ídolos jogadores do futebol espanhol que falam português, Neymar ou Cristiano Ronaldo. Todas vivem com medo – que pode aparecer como pesadelos noturnos, xixi na cama ou dificuldade de concentração na escola. Todas se sentem vítimas – e acham que o terrorista mora do outro lado. Ainda assim, a maioria acredita que é possível construir um futuro diferente. E que, um dia, israelenses e palestinos podem se entender. Como e quando, não arriscam dizer.