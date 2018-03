Tabajara Ortiz Netto retornou para a casa que havia deixado mais de uma década antes. Não por reconciliação no casamento desfeito ou vontade própria, mas sob a força de um diagnóstico: debilitado devido a um grave problema de memória causado por distúrbios circulatórios cerebrais, o engenheiro mecânico aposentado não poderia mais viver desassistido. Precisaria de ajuda para cumprir a prescrição diária de 10 medicamentos, além de ser incentivado a se alimentar e a manter os hábitos de higiene.

Comovida com a condição do ex-marido, Maria Clarice Gerhardt, 62 anos, não se opôs à iniciativa de Mariana, a mais próxima do pai entre os quatro filhos do casal, e o recepcionou na residência de Gravataí. Coube ao caçula, Luiz Felipe, supervisioná-lo durante boa parte da adaptação, no início de 2015. Recém-saído de um negócio desfeito, o empresário de 27 anos estava em busca de um rumo na carreira. Somou-se à angústia da indefinição profissional a reaproximação involuntária com Tabajara, com quem o contato, até então, restringia-se a um telefonema por mês, no qual geralmente tratavam de problemas.

– Você se separou de mim, não deles – suplicou Clarice ao antigo companheiro em um dos momentos de maior afastamento dos filhos.

Tabajara, hoje com 67 anos, e Luiz Felipe começaram então a exercitar de forma permanente, ainda que invertidos, os papéis de pai e filho, restituindo os laços quase desfeitos. Para acomodar melhor o recém-chegado, Luiz Felipe abriu mão do próprio quarto, mudando-se para o dormitório da mãe. Passava os dias envolvido com as demandas de Tabajara – idas ao médico, ao barbeiro, à farmácia. A nova rotina, imposta de súbito, alterou os ânimos dos familiares. O rapaz se flagrava irritado com a teimosia do pai, e surgiam brigas. Sentindo-se sobrecarregado na divisão de tarefas, impacientava-se também com os irmãos.

– Eu recordava algumas coisas do passado, juntava e despejava. Fui meio insensível – recorda o filho.

Desorientado, Tabajara confundia nomes, não se recordava de pontos elementares da própria história, perdia-se – por vezes, não era capaz de encontrar o caminho até o banheiro ou informar a cidade onde vivia, imaginando estar em um bairro da zona norte de Porto Alegre ou em uma cidade do Interior. Clarice se esforçava para que o ex-marido se situasse, mostrando envelopes de correspondência e apontando as placas dos carros na rua.

– É Gravataí – frisava ela.