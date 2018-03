Asenhora que arrasta os chinelos pela casa, avançando em centímetros, um pé mal e mal se distanciando do outro, a mão buscando apoio na parede ou nos móveis, é a mesma que, não faz muito, corria o mundo em excursões aventureiras. Leonor Amália Turcati foi até a Rússia, visitou as pirâmides do Egito, encantou-se com a cordilheira chilena, subiu aos céus da Capadócia, na Turquia, em um balão – e hoje, aos 91 anos, precisa contar sempre com um observador atento, que lhe garanta suporte extra caso se desequilibre. Entre a cozinha e o pátio, um trajeto de poucos metros, ela precisa fazer uma pausa, sentando-se para restabelecer as forças. Para além do portão, em uma voltinha até o armazém, tem de recorrer à cadeira de rodas.

Um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido há três anos interrompeu a rotina de turista tardia, iniciada com a viuvez, e provocou um rearranjo de funções e expectativas entre ela e os sete filhos. Antes de adoecer, a aposentada era responsável por tudo: cozinhava, lidava na horta, passava roupa, limpava a residência de três quartos e dois banheiros no Jardim Itu-Sabará, zona norte de Porto Alegre. Já era quase octogenária quando os vizinhos ainda a avistavam trepando em uma goiabeira, atrás de frutas.

– A velha era um touro – define o filho Volnei, economiário de 58 anos.

Conhecido como derrame, o AVC resulta da insuficiência de fluxo sanguíneo em determinada área do cérebro, provocando a morte de neurônios. Predomina entre a população mais idosa e tem potencial variável de dano: desde um impacto pequeno até sequelas graves, podendo incapacitar totalmente ou até levar à morte. O fato de Leonor ser bem ativa contribuiu para o seu restabelecimento, ainda que os movimentos do lado direito do corpo tenham ficado bastante comprometidos. Por um tempo, ela foi cuidada por uma sobrinha. Os problemas se acumulavam: diabetes, pressão alta, asma, colesterol elevado, refluxo. Os filhos cogitaram a contratação de cuidadores profissionais ou a internação em uma casa geriátrica, mas os valores os fizeram descartar as duas possibilidades. Tomaram então a decisão que impactaria a vida pessoal de todos: seriam eles próprios os cuidadores, deslocando-se até a casa da mãe, em um esquema de rodízio envolvendo quatro deles. Cecília, 51 anos, e Maria Lourdes, 66, já aposentadas, revezam-se de segunda a sexta-feira, enquanto a costureira Helena, 64, e Volnei cumprem os finais de semana, intercalados. Leonor nunca está sozinha.

O “plantonista” da vez assume tudo, do despertar ao anoitecer: banho, refeições, medicamentos. O trabalho invade a madrugada – às 2h30min, há uma troca de fraldas. Com exceção de Helena, que se sente mais tranquila dividindo a cama com a mãe, os demais se instalam nos quartos de hóspedes. Um aplicativo de celular mantém atualizada a lista do que é preciso comprar no supermercado. Em uma agenda de papel, registra-se tudo: medições de pressão e glicose, quantidade de água ingerida, estado de ânimo, andamento das sessões com fisioterapeuta e fonoaudióloga, evolução de um resfriado ou indisposição. Com o intuito de deixar os irmãos inteiramente a par de tudo, as anotações vão além.